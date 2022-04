Isola dei Famosi, Lory Del Santo incastra Jeremias Rodriguez: ''Ispiri s***o ad una di noi''

Gossip TV

Lory Del Santo ipotizza che Roberta Morise sia interessata al naufrago de L’Isola dei Famosi.

Roberta Morise è interessata a Jeremias Rodriguez? Lory Del Santo ha notato un attaccamento particolare tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi e mette in guardia il fratello di Belen, felicemente fidanzato, che potrebbe diventare vittima di una strategia di gioco.

Isola dei Famosi, Roberta Morise interessata a Jeremias?

Per Jeremias Rodriguez la nuova avventura a L’Isola dei Famosi, in coppia con il padre Gustavo, si sta rivelando molto più difficile del previsto. Il naufrago sente fortissima la mancanza della sua fidanzata Deborah Togni e non riesce a vivere le lunghe giornate nel reality show di Canale5 con serenità. Jeremias, infatti, ha discusso un po’ con tutti, anche con Nicolas Vaporidis finito al centro delle polemiche per l’offesa a Vladimir Luxuria. Il fratello di Belen, inoltre, è stato messo in guardia da Lory Del Santo che, da brava osservatrice, ha visto un feeling particolare con Roberta Morise.

“Ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stia all’Isola? Ho visto che Roberta ti sta sempre appicciata come un cerotto, ti si butta addo ma perché fa così? Magari la tua fidanzata è gelosa, ti sta addosso come una coperta. Forse le ispiri… Secondo me sei un piacione ma si deve mettere il cuore in pace”.

Lory insinua il dubbio su Roberta, forse preoccupata che la showgirl stia giocando di strategia con l’argentino, ma Jeremias la tranquillizza ammettendo di non aver notato alcuna avances particolare da parte della showgirl. Del resto, nel corso della puntata di ieri, Rodriguez ha ribadito il suo grande amore per Deborah, presente in studio per infondergli coraggio, dichiarando di vedere la sua compagna come l’unica donna della sua vita e futura madre dei suoi figli.

“Io non ho notato niente di sbagliato al momento, perché se ci vedessi qualcosa di sbagliato sarei io a prendere le distanze. Non ho visto niente di male, altrimenti prenderei le distanze”.

