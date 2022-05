Gossip TV

Scintille all'Isola dei Famosi, a poche ore dalla quindicesima puntata. Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis si sono scontrati duramente, offendendosi e accusandosi reciprocamente.

A poche ore dalla quindicesima puntata dell'Isola dei Famosi, arrivano nuovi furibonde liti, questa volta tra due naufraghi, che appartenevano alla stessa tribù e parevano aver instaurato un rapporto abbastanza solidale e complice. Del daytime de L’Isola è invece andato in scena uno scontro inaspettato tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, che hanno dato vita ad un durissimo scontro in cui sono volate parole grosse.

Isola dei Famosi, lite furibonda tra Nicolas Vaporidis e ed Edoardo Tavassi, la fine di un'amicizia

I due naufraghi che parevano aver creato un bel legame solido, hanno avuto i primi screzi venerdì scorso, quando nel corso della quattordicesima puntata della trasmissione condotta da Ilary Blasi, i fratelli Tavassi criticavano l'atteggiamento di Nicolas, accusandolo di voler primeggiare sul resto dei naufraghi.

“Ho capito che ormai fa le cose per far vedere che le fa – ha sottato Edoardo nel filmato – ‘Voi mangiate perché io vado a pesca’. dice. Però se poi tu peschi qualcosa, si fa rodere il c***”.

Il naufrago faceva riferimento a un episodio in particolare, in cui la sorella ha esultato per aver preso un pesce ma è stata subito smontata dall'attore romano, che invece aveva insinuato che la preda catturata dall'ex gieffina fosse stata messa da parte. Nicolas, in puntata, ha mostrato un certo stupore per le parole di Guendalina e forse ha accumulato un certo risentimento.

“Se Guendalina pesca un pesce, ti rode il c***, perché vuoi essere solo tu quello che pesca“, ha attaccato Edoardo..

La riposta di Nicolas non si è fatta attendere:

"Te sei un poveraccio, io queste cose non le faccio. Io sono ricco dentro, io sono un uomo! Te sei un ragazzino pieno di complessi, che si attacca a ste quattro ca***te per cercare di farmi male. L’unico male che mi fai è la delusione di aver creduto in uno come te, che sei un poraccio!"

Tavassi, a quel punto, ha tirato in ballo le accuse rivolte a Vaporidis dai coniugi Russo e da Blind, ossia quello di voler mantenere un atteggiamento neutrale tra i due gruppi per tenere il piede in due staffe ed evitare, così, le nomination. L’attore però ha rincarato la dose:

"E’ da quando sei arrivato che stai sulla stuoia a non fare un c***! Continua a a starci e a fare il tuo show e le tue prese per il c*** verso tutti, perché questa è la tua arma: offendere anche chi ti ha portato sul palmo. Questo è l’uomo che sei! Tu ostenti e basta – ha concluso il romano – Non lo fai per la comunità. Io non faccio un c*** e non ostento. Dimmi cosa ostenti e ti dirò cosa ti manca!”

Nicolas, a quanto pare dove aver subito molti attacchi dal gruppo rivale, sta perdendo consensi anche dai naufraghi che gli erano solidali.

