Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Oggi, lunedì 5 giugno 2023, andrà in onda l'ottavo appuntamento con l'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 5 giugno 2023, in prima serata su Canale 5, ci aspetta l'ottavo appuntamento con L'Isola dei Famosi, il reality show prodotto da Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti e da Alvin nel ruolo di inviato.

Isola 2023: le anticipazioni della puntata di questa sera

In prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Inizia la grande corsa verso la finale. Una serata emozionante attende i naufraghi che, in men che non si dica, possono sentirsi in “Inferno o Paradiso”. Infatti, per qualcuno la vittoria sarà sempre più vicina, per qualcun altro, invece, a essere più vicina sarà la fine di questa avventura. Attraverso una serie di duelli e prove sarà, infatti, decretato il primo finalista di questa edizione 2023.

Ma non è tutto… al televoto ci sono Nathaly Caldonazzo o Fabio Ricci. Chi sarà eliminato? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. I due al televoto non sono gli unici a rischio: sarà aperto un televoto flash che porterà a un’inaspettata seconda eliminazione.

Una sorpresa romantica attende la naufraga Helena Prestes, mentre per uno dei naufraghi c’è in serbo una tentazione iconica dell’Isola.

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

L'appuntamento con l'ottava puntata della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi