Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Oggi, martedì 2 maggio 2023, andrà in onda il terzo appuntamento con l'Isola dei Famosi.

Stasera, martedì 2 maggio 2023, in prima serata su Canale 5, ci aspetta il terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi, il reality show prodotto da Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti e da Alvin nel ruolo di inviato.

Isola 2023: le anticipazioni della puntata di questa sera

Dopo il successo del debutto, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Asia Argento sbarcherà sull’Isola per fare una sorpresa a sua sorella Fiore. L’attrice sarà anche protagonista di una prova che permetterà ai naufraghi di vincere un prezioso premio per la loro sopravvivenza.

I naufraghi sono tutti molto provati dalla fame: nel corso della settimana ci sono stati anche attimi di paura per Nathaly Caldonazzo che ha avuto un leggero malore. Spazio anche al leader della settimana, Andrea Lo Cicero che ha più volte ha diviso il gruppo con le sue decisioni a volte contestate dai naufraghi.

Guarda L'Isola dei Famosi in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity

Nel corso della serata spazio anche a una sorpresa “di cuore” per Simone Antolini che in questi ultimi giorni ha avuto qualche screzio con il compagno Cecchi Paone.

Un nuovo naufrago è pronto per iniziare la sua avventura all’Isola dei famosi. Questo ingresso come cambierà i già fragili equilibri tra le tribù?

Chi tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo (entrambe della tribù delle Chicas) e la coppia composta da Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone (che fanno parte della tribù degli Acopiados) dovrà abbandonare Cayo Cochinos? Uno di loro raggiungerà l'Isola di Sant'Elena dove in questo momento sta vivendo la sua avventura in solitaria, Marco Predolin, eliminato nel corso del secondo appuntamento.

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

L'appuntamento con la terza puntata della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.