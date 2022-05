Isola dei Famosi, Laura Maddaloni smaschera Roger Balduino: "Vuole vincere, sta fingendo!"

Gossip TV

Laura Maddaloni mette in guardia Estefania Bernal da Roger Balduino a L'Isola dei Famosi.

La nuova puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda in via del tutto eccezionale domani, venerdì 13 maggio 2022, su Canale 5. Nell'attesa, Laura Maddaloni, che si trova a Playa Sgamada dopo essere stata eliminata dalla Palapa, ha voluto mettere in guardia Estefania Bernal da Roger Balduino.

L'attacco di Laura Maddaloni a Roger Balduino a L'Isola dei Famosi

Roger Balduino continua a stare al centro delle critiche. Dopo Guendalina ed Edoardo Tavassi, anche Laura Maddaloni si è scagliata contro il brasiliano per il comportamento ambiguo assunto sull'isola. Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, infatti, la moglie di Clemente Russo ha deciso di confrontarsi con Estefania Bernal e metterla in guardia dal brasiliano:

Roger sta facendo la sua strategia, lui vuole vincere! Io te lo dico, prima di venire qua gli ho dato il bacio di Giuda. Lui sta giocando sempre…Finge un amore vero solo per andare avanti. Ha fatto una strategia che a me non piace…Qual è questa strategia? Ha tradito le persone a lui vicine solo per arrivare in finale…Ha votato Lory, due di noi in un colpo solo.

Le dichiarazioni della Maddaloni, che si trova su Playa Sgamada, hanno lasciato senza parole la Bernal, che non è riuscita a nascondere la sua delusione. Chiamata nel confessione, la modella argentina ha rivelato di essere rimasta molto male per per quello che ha detto e fatto Balduino in sua assenza:

Sono rimasta scioccata e molto delusa perché non me lo aspettavo. Capisco che è un gioco questo, ma arrivare fino a questo punto no. Non puoi deludere il gruppo con cui hai iniziato tutto, dire una cosa e poi fare altro. Adesso sto pensando…Vuole andare avanti con questa nostra storia per una strategia?

