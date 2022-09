Isola dei Famosi, la verità di Nicola Savino sull'addio a Mediaset: "Questo è stato il motore della mia decisione"

Gossip TV

Nicola Savino lascia Mediaset dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi, ecco perché!

Dopo aver partecipato all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi come opinionista, Nicola Savino è pronto a mettersi in gioco in una nuova avventura televisiva. Il noto e amato conduttore, infatti, sarà al timone del nuovissimo game show "100% Italia" su Tv8.

Nicola Savino e l'addio a Mediaset

Nicola Savino è pronto a intraprendere una nuova esperienza televisiva su Tv8. A partire dal prossimo 12 settembre 2022, l'ex opinionista de L'Isola dei Famosi sarà alla guida del nuovo game show "100% Italia". Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Nicola ha rivelato i motivi che l'hanno spinto a lasciare Mediaset:

Da quando ho iniziato a fare tv sogno di accompagnare il pubblico all’ora di cena perchè tradizionalmente è un momento intimo e felice, quando tutta la famiglia è unita. Questa è stata la leva, il motore della mia decisione [...] Gli ultimi anni sono stati meravigliosi e ho lasciato mantenendo buoni rapporti in vista di questa nuova sfida alle porte. Giocando con il nome del canale Tv8 ho detto che ho deciso in otto secondi. In realtà è stato un travaglio lungo ben otto mesi, con vari abboccamenti e un corteggiamento serrato.

A proposito del nuovo programma "100% Italia" e del suo passaggio da Mediaset a Tv8, Savino ha confessato:

E’ come passare dall’esercito a un piccolo commando, c’è un po’ più di agilità e la rete per il suo profilo di freschezza mi somiglia. Il rischio c’è ma sono pronto! [...] Si imparerà anche qualcosa sugli italiani. Conosceremo meglio noi stessi e le nostre abitudini, i nostri gusti, ciò che pensiamo.

