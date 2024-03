Isola dei Famosi: la produzione sta tentando un colpaccio, ecco il nome bomba

Gossip TV

Ci sarebbe un grosso nome che gli autori de L’Isola dei Famosi starebbero corteggiando. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia nella puntata odierna di Password su RTL 102.5.

L'Isola dei Famosi tornerà in onda con la diciottesima edizione a partire da lunedì 8 aprile prossimo. Ieri, Mediaset ha diramato la prima nota stampa ufficiale riguardo l'adventure game di Canale 5, confermando alcuni nomi che circolavano da tempo. Al timone ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5, Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Per quanto riguarda il cast sarebbe "ancora in alto mare" anche se tre nomi sono stati confermati da diverse fonti: quello l'attrice campana Marina Suma, lo chef Joe Bastianich ed il vincitore di Masterchef 12, Edoardo Franco). Secondo quanto poi riferito ieri da Gabriele Parpiglia nella puntata odierna di Password su RTL 102.5, la produzione starebbe corteggiando un nome bomba. Di chi si tratta?

"Il colpaccio che L’Isola dei Famosi sta tentando di avere è Luca Laurenti. Ma se devo scommettere 50 euro, non ci andrà " ha dichiarato il giornalista.

"Davanti a Mediaset c’è un via vai perché ieri hanno scattato la copertina de L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Una copertina senza i naufraghi perché il cast non è ancora stato chiuso. I nomi che possiamo confermare sono Edoardo Franco che è il vincitore di MasterChef, Marina Suma, Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, Joe Bastianich. Poi c’è un caso strano, quello di Lorenzo Nobilio, che non farà parte del cast nonostante avesse passato tutti i provini perché era in ballo con un altro reality di Netflix e alla fine ha accettato quello. Vi ricordo che lui è l’italiano che ha partecipato al reality ispirato a Squid Game”.

