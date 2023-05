Isola dei Famosi, la moglie di Paolo Noise parla del suo ritiro “Mi sono spaventata tantissimo, è stata una cosa molto grave"

Gossip TV

Stefania Caroli, moglie di Paolo Noise, ha parlato del ritiro del marito dall’Isola dei Famosi per problemi di salute.

Nel corso della sesta puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri, lunedì 22 maggio 2023, Paolo Noise ha annunciato il ritiro dal reality a causa di alcuni problemi di salute.

Isola 2023, parla la moglie di Paolo Noise, Stefania Caroli: "Non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo"

Alvin, in collegamento in Honduras ha rivelato di non poter aggiungere ulteriori dettagli su quale sia stato il motivo per tutelare la privacy dello speaker radiofonico di Lo Zoo di 105. "Sto soffrendo tanto per questa cosa ma sono felice di sapere che le persone che amo e che stimo, hanno imparato a volermi bene" ha dichiarato Noise parlando con Ilary Blasi.

Stefania Caroli, la moglie di Paolo, che attualmente si trova in Messico, ha dichiarato di essere preoccupata per le condizioni del marito, facendo presente che si è trattato di qualcosa di molto grave;

"Mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo - ha scritto la Caroli su Facebook - Non è stato squaraus ma è stata una cosa molto grave, non importa se adesso sta bene. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe". "L'importante adesso è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È dispiaciutissimo, dopo ave rotto tanto i cog***ni che se ne voleva tornare a casa, questa Isola lui la voleva vincere" ha poi concluso.

"Mi porterò un’esperienza umana incredibile e dei ricordi straordinari che credo che rimarranno impressi per sempre. Mi rimarrà il magone di non avergli potuto fare il c**o e vincere, perché avrei vinto, bastardi! Ma questa è stata l’esperienza più bella della mia vita" ha dichiarato Noise annunciando il ritiro.

