Isola dei Famosi, la bestemmia dei Cugini di Campagna: arriva la decisione di Mediaset

La decisione di Mediaset sulla bestemmia pronunciata da Silvano Michetti nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi.

Durante la quinta puntata de L'Isola dei Famosi, poco dopo l'arrivo a a Playa Palapa di Nick Luciani e Silvano Michetti, quest'ultimo, parlando con Alvin pare si sia lasciato andare in un'espressione particolarmente colorita che a molti telespettatori è sembrata una bestemmia. Un nuovo caso mediatico che ha immediatamente infiammato testate giornalistiche e social network.

Isola dei Famosi, la bestemmia dei Cugini di Campagna: cosa è successo e la decisione di Mediaset

Nell'ultimo appuntamento con il reality, i Cugini di Campagna, nuovi naufraghi dell'Isola, hanno raggiunto a nuoto (e con non poca fatica) la spiaggia e il batterista e fondatore della storica band romana, Silvano Michetti, si è sfogato con un'esternazione che per molti avrebbe inesorabilmente violato il regolamento.

Nonostante l'immediata risonanza della vicenda con video annessi, l'argomento nel corso della puntata dell'Isola non è stato affrontato. Adesso però sembrerebbe che l'azienda Mediaset abbia preso una decisione in merito. Sulla piattaforma Mediaset Infinity è stato tagliato l'audio con la presunta bestemmia proprio per non dare più risalto alla vicenda, che sarebbe stata già oggetto di attente verifiche da parte della produzione.

Pare dunque che siano stati fatti tutti i controlli isolando l'audio, giungendo alla conclusione che non sia stata pronunciata alcuna bestemmia da parte di Michetti. Ne è quindi conseguita anche la decisione di eliminare dalla piattaforma il video, per evitare ulteriori dibattiti in merito e porre definitivamente fine alla questione.

