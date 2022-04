Gossip TV

Jeremias Rodriguez, dopo essere stato eliminato al televoto nel corso della nona puntata dell'Isola dei Famosi, ha rinunciato a restare su Playa Sgamada, abbandonando definitivamente il reality. Una decisione che, a quanto pare, gli costerà cara.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez il ritiro dal reality gli costerà caro: ecco la penale salatissima

Il giovane Rodriguez pare dovrà pagare una penale particolarmente salata. I naufraghi che decidono infatti di abbandonare volontariamente l’Isola dei Famosi sono costretti a sborsare del denaro come avviene per il Grande Fratello Vip in caso di abbandono. Stando alle indiscrezioni, il 33enne, fratello minore di Belen, dovrà pagare circa 50.000 euro oltre a non poter più presenziare in studio come avviene per tutti gli eliminati.

Jeremias ha deciso di partecipare alla sedicesima edizione dell'Isola con il padre Gustavo, partecipando prima come coppia e poi come singoli concorrenti. Nel nono appuntamento con l'adventure game di Canale 5, l'argentino ha perso al televoto con la coppia formata da Roger Balduino Estefania Bernal. Una volta approdato a Playa Sgamada, l'isola degli eliminati che possono tornare in gioco in un secondo momento, Rodriguez, che da settimane lamentava una grande insofferenza a continuare l'avventura nel reality, ha deciso senza esitazioni di voler fare rientro in Italia. A nulla sono serviti i tentativi di Ilary Blasi e degli opinionisti perché Jeremias ha esternato anche il desiderio di non partecipare più ai reality-show, in quanto non crede di essere adatto alle dinamiche e alle regole a cui si deve necessariamente sottostare.

