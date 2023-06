Isola dei Famosi, "Io so chi è il suo amore segreto ma..." la rivelazione di Mazzoli su Cristina Scuccia

Gossip TV

"Lei ha vissuto due carceri" le parole del vincitore dell'Isola dei Famosi nei confronti di una delle protagoniste del reality, Cristina Scuccia.

Nel corso dell'edizione appena conclusa dell'Isola dei Famosi, si è parlato molto di Cristina Scuccia, tra le protagoniste del reality show nei confronti della quale c'è sempre stata molta curiosità.

Isola 2023, Marzo Mazzoli: "Cristina ha vissuto due carceri"

La 34enne siciliana, come è ormai noto, ha lasciato la vita ecclesiastica che ha caratterizzato grande parte della suo vissuto fino ad ora, scegliendo di intraprendere una nuova vita e un nuovo percorso che l'ha portata a trasferirsi in Spagna e lavorare come cameriera. La Scuccia, nel corso della sua avventura sull'Isola, ha parlato diverse volte di essere legata sentimentalmente ad una persona senza mai rivelarne l'identità. A tal proposito sono emersi molti gossip e indiscrezioni varie per cui l'ex suora sarebbe legata in realtà ad una donna, motivo per cui non ha mai fatto il suo nome.

Marco Mazzoli, intervistato dal portale Leggo, a tal proposito, ha rivelato:

“Lei ha vissuto due carceri – ha raccontato Marco Mazzoli -Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei”.

La modella brasiliana Helena Prestes, non si è fatta invece molti problemi e in una diretta Instagram, alla domanda diretta, ha dichiarato che "Cristina non è etero"

Durante gli ultimi giorni trascorsi in Honduras, l'ex vincitrice di The Voice, si è lasciata andare a qualche altra confessione sul suo amore misterioso:

"Non voglio più nascondermi. Ci si nasconde dalle cose di cui bisogna vergognarsi. E non mi nascondo più perché sono in una fase mia di liberazione dagli scudi e anche dagli schemi e le etichette.Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza che io portavo perché avevo paura di essere sbagliata. Io mi sento sempre gli occhi addosso degli altri. Ho ancora un po’ questa cosa. Però basta, gli altri non vivono la nostra vita, siamo noi che la viviamo. Quindi una volta che scegli di viverla come vuoi hai vinto. E io ora ho deciso di viverla per come mi sento"

