Isola dei Famosi, infuria la polemica per il Cast: ''Che riciclo, nessun personaggio famoso''

Piovono critiche sul cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata e le polemiche piovono copiose dagli appassionati sui social, che non sembrano essere esattamente felici per la scelta del cast. Ilary Blasi replicherà alle critiche sui suoi naufraghi?

Isola dei Famosi, è polemica per il cast della nuova edizione

Debutta lunedì, 21 marzo 2022, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e le polemiche assumono già proporzioni cosmiche. Nelle ultime ore è stato svelato il cast ufficiale al completo, attraverso una foto postata sulla pagina Instagram del reality show, condotto da Ilary Blasi. I naufraghi, divisi in coppie e singoli, che si contenderanno la vittoria dopo lunghe settimane di permanenza in Honduras, sono: Antonio Zequila, Estefania Barnal, Ilona Staller, Blind, Nicolas Vaporidis, Marco Melandri, Roger Balduino, Jovana Djorkevic, Floriana Secondi, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Roberta Morise, Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo, i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, i Cugini di Campagna.

Al timone della conduzione la Blasi, che ha scelto di farsi affiancare dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e dall’inviato speciale Alvin - forse l’unico ad aver ottenuto il totale appoggio da parte del pubblico al momento. Proprio su Instagram si sono scatenati i commenti più velenosi degli utenti, che sembrano non aver gradito il cast.

“L’Isola del riciclo”, scrive un fan, “I Rodriguez son come il prezzemolo.. Sempre in mezzo al c***o”, commenta un altro utente indispettito dalla presenza del fratello e del padre di Belen. “Ma dai L’Isola dei dimenticati e riesumati”, ha continuato un altro spettatore. Ormai siamo abituati a polemiche del genere al debutto di ogni reality show che si rispetti: a Ilary il compito di far ricedere il pubblico.

