Isola dei Famosi, in arrivo una proposta di matrimonio, naufraghi all'oscuro di tutto

Nel corso del quarto appuntamento con l'Isola dei Famosi, in onda questa sera su Canale 5, per due naufraghi ci sarà una sorpresa indimenticabile. Ad anticipare ciò che vedremo nel corso del nuovo appuntamento di stasera, ci ha pensato il portale di TvBlog.

Isola 2023: Marco Mazzoli e Paolo Noise raggiunti dalle loro mogli, arriverà una proposta di matrimonio

Marco Mazzoli e Paolo Noise, i due mattatori dell'edizione, saranno infatti raggiunti dalle loro mogli, Stefania Pittaluga e Stefania Caroli. La compagna di Marco pare abbia uno preciso obiettivo: quello di fare una proposta di matrimonio che ha sempre sognato.

Mazzoli aveva raccontato di essersi sposato a Miami, una cerimonia abbastanza fugace mentre la moglie sogna un matrimonio classico in grande stile.

"Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa."

"Stefania Pittaluga andrà direttamente sull’isola per fare una sorpresa al marito Marco. E fargli quel matrimonio super classico guardandola dritto negli occhi. Tutto ciò naturalmente all’oscuro del buon Mazzoli e di tutti i suoi colleghi naufraghi."

La moglie di Paolo, dopo il malore di quest'ultimo, è approdata in Honduras per sincerarsi delle condizioni di salute del marito e per dargli sostegno:

"La moglie di Paolo Noise, ovvero Stefania Caroli sarà in Honduras per fare una sorpresa al marito. Ma anche per sincerarsi di persona delle sue condizioni di salute, dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi, per fortuna ora superato."

