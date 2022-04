Isola dei Famosi, Ilona insinua il dubbio a Lory del Santo che la Nunez sia vicina al suo Marco Cucolo, la reazione

Gossip TV

Ilona Staller sgancia una nuova bomba sull'Isola dei Famosi: Licia Nunez sarebbe interessata a Marco Cucolo, la reazione della fidanzata Lory Del Santo.

Ilona Staller sgancia una nuova bomba sull'Isola dei Famosi. L'ex attrice porno, isolata con Lory Del Santo e Marco Senise a Playa Sgamada dopo aver perso al televoto contro Edoardo Tavassi, ha insinuato un dubbio su Marco Cuculo, fidanzato di Lory.

Isola dei Famosi, Ilona insinua il dubbio a Lory del Santo che la Nunez sia vicina al suo Marco Cucolo

La Staller, tra una chiacchiera e l'altra, ha rivelato alla showgirl veneta che tra Licia Nunez e Marco potrebbe "nascere una scintilla":

“Marco l’uomo della tua vita? Bisogna vedere poi con Licia. Perché se poi… Guarda, io ho visto quel che ho visto. Mò non vorrei, spero che non nasce una scintilla tra di loro. Ho detto dentro di me: ‘Che faccio? Glielo racconto io a Lory o non glielo racconto a Lory?‘. Va beh, dormi tranquilla Lory, non ti preoccupare”.

Parole che non sono granché piaciute Lory che le ha sbottato:

"Ma ancora insisti su sta roba? Ma sei una vipera, una viperetta!"

"Non sono una vipera, mi stai offendendo!!" ha replicato Ilona.

La Staller, molto vicina alla Nunez, in realtà è perfettamente a conoscenza dell'omosessualità dell'attrice romana, pertanto non è molto chiaro quale sia il suo intento. La Del Santo, legata sentimentalmente a Marco da oltre dieci anni, al di là della replica stizzita, non si è mostrata troppo turbata dalle insinuazioni di Ilona.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi