Isola dei Famosi, Ilary Blasi insieme a Cristina Scuccia, la neo naufraga "Non sono una santa"

Ilary Blasi e l'incontro Cristina Scuccia, pronta a partecipare come naufraga all'Isola Dei Famosi.

Un esordio per l'ex suora vincitrice di The Voice che si metterà in gioco nel reality show targato Mediaset in partenza questa sera in diretta su Canale 5 con il primo appuntamento.

"E’ un atto di incoscienza - dichiarato Cristina accanto ad Ilary - Ogni tanto facendo zapping l’ho vista Ilary, non solo all’Isola. Se ci penso, mi sento affollata dalla paura ma le paure vanno affrontate. Già dal salto…ho pure paura dell’acqua, se penso agli insetti, al non mangiare. Sul costume vi stupirò, eviterò il bikini perché non mi sentirei a mio agio. Ho trovato una soluzione, sarò composta. L’importante è vivere questa esperienza dando il massimo. Secondo me quando tornerò sarò nuovamente diversa perché la sto vivendo come un upgrade nella mia crescita personale."

C'è molta curiosità anche su look della Scuccia e cosa deciderà di indossare sulle spiagge dell'Honduras:

"Il costume? Vi stupirò. Eviterò il bikini perché non mi farebbe sentire a mio agio, ma ho trovato una soluzione che mi farà sentire a mio agio e indosserò quella. Vivo questa esperienza come crescita personale, la mia comunità non sarà più composta dalle mie ex consorelle ma dai naufraghi. Li ho conosciuti e sono contenta. Con i Jalisse ne vedremo delle belle potremmo fare anche un concerto. Magari potrei perdere la pazienza, certo, non sono una santa”.

