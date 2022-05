Gossip TV

Un ex noto volto di Non è la Rai contro Jeremias Rodriguez, tra gli ex naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Eleonora Cecere, volto storico del programma cult di Gianni Boncompagni, Non è la Rai, intervistata dal settimanale Nuovo, ha parlato di Jeremias Rodriguez e del suo ritorno nel reality show all'Isola dei Famosi 16.

Isola dei Famosi, il duro attacco a Jeremias Rodriguez: "Miracolato"

Il fratello minore di Belen, ha partecipato in coppia con il padre Gustavo per poi concorrere separatamente. Eliminato nel corso nella nona puntata, Jeremias ha deciso di lasciare anche Playa Sgamada per fare subito ritorno in Italia. Il 33enne argentino ha manifestato un grande malessere nel corso della sua avventura in Honduras, affermando anche che la sua recente partecipazione all'Isola sarà l'ultima in un reality, non sentendosi adatto alle dinamiche televisive.

A tal proposito, la Cecere, ex collega di Pamela Petrarolo attuale naufraga dell'adventure game di Canale 5, ha affermato che probabilmente, altri personaggi si metterebbe lo spazio concesso a Jeremias, più desiderosi di mettersi nuovamente in gioco sul piccolo schermo e meno avvantaggiati di lui.

Ecco le sue parole, riportate da Biccy:

“Penso che lui abbia abbandonato l’Isola perché l’ha fatta e rifatta. Se non gli stava bene il gioco non doveva proprio partecipare lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa. Credo che abbandonare il reality sia una grande mancanza di rispetto. Partecipa ai reality per far parlare di sé. L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro. Questi qui sono dei miracolati. A me lasciano a casa per dare spazio a persone che non c’entrano niente con questo mestiere”.

La showgirl ha fatto anche un appello per poter essere tra i nuovi vip della settima edizione del Grande Fratello Vip:

“ Vorrei chiedere al conduttore Alfonso Signorini di darmi quest’opportunità. Potrei dare tanto nella casa “.

