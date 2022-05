Isola dei Famosi, il cast perde pezzi: anche Nicolas Vaporidis si fa male!

Gossip TV

Infortunio per Nicolas Vaporidis durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa è successo e come sta ora il naufrago.

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata ufficialmente prolungata, come premio per gli ascolti altissimi che Ilary Blasi sta raccogliendo puntata dopo puntata, ma per alcuni naufraghi il percorso è più insidioso di altri e gli infortuni fioccano come neve a dicembre. Questa volta è Nicolas Vaporidis ad essersi fatto male in un modo del tutto singolare. Ecco cosa è successo al naufrago nel corso dell’ultima diretta su Canale5.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si infortuna: cosa è successo?

Ilary Blasi può essere più che soddisfatta del riscontro che la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta raccogliendo tra i fan, che seguono con passione le puntate in diretta su Canale5 e rispondono con altrettanto interesse ai dibattiti che si accendono sui social a proposito del reality show e dei suoi concorrenti. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di ufficializzare il prolungamento sposando la data della Finale a fine giugno, ma forse nessuno ha messo in conto che in questa edizione del programma si stanno verificando più infortuni che discussioni (e le discussioni sono veramente numerose). Pochi giorni fa Roger Balduino si è fatto male e la cosa sembra seria, al punto che Alvin ha dato aggiornamenti mostrandosi nervoso ma certo che il naufrago supererà il momento, e poco dopo anche Nick ha seguito il collega in infermeria. Nel corso della puntata di ieri sera, invece, è Nicolas Vaporidis ad essersi accidentalmente infortunato. Poco prima di procedere con le Nomination, infatti, Blasi si è accorta che qualcosa non andava e Alvin ha ammesso:

“Prima di mandarti il primo naufrago in nomination devo dirti che Nicolas si è fatto male, camminando ha urtato una radice di una mangrovia nascosta nella sabbia…È entrata sotto l’unghia”.

Nicolas è riapparso poco dopo, con il volto dolorante, e ha confermato di aver preso in pieno la radice con l’alluce e di aver riportato un taglio piuttosto fastidioso. Un infortunio che, si spera, non costerà troppo caro al naufrago che ha una settimana intera per riprendersi prima di affrontare le nuove prove in diretta tv. Nel frattempo, Vaporidis non ha nascosto le sue perplessità sul conto di Mercedesz Henger, che sospetta stia giocando con Edoardo Tavassi per creare la storia d’amore su L’Isola e attirare l’attenzione del pubblico a suo favore, sfruttando l’evidente attrazione che il naufrago nutre per lei.

