Isola dei Famosi, Helena Prestes replica a Marco Mazzoli: “Confermo, avevo problemi seri”

La modella brasiliana ha replicato alle parole del vincitore dell'Isola dei Famosi, Marzo Mazzoli.

Helena Prestes come come compagna di avventura all'Isola dei Famosi, è stata una persona difficile da gestire, "problematica". Queste sono state le parole del trionfatore del reality show, Marco Mazzoli. Quest'ultimo ha tentato di avvicinarsi per non lasciarla isolata dal gruppo, situazione che proprio la modella brasiliana ha definito la più difficile durante la sua avventura, ancora di più della fame, la solitudine.

Isola 2023: Helena Prestes replica alle dichiarazioni di Marco Mazzoli

"Quanto a Helena Prestes (modella brasiliana) ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione gli altri naufraghi: è una persona davvero problematica. E ho avuto un litigio acceso con Gian Maria Sainato, che ha cercato di far passare me e Paolo come due omofobi" ha dichiarato lo speaker radiofonico al Corriere della Sera.

Alle parole di Mazzoli, Helena ha deciso di replicare dandogli ragione:

“Confermo: lui mi ha conosciuto all’Isola e sull’Isola ho avuto dei problemi. Dall’inizio mi hanno nominato, lo hanno fatto sei volte e sono rimasta. Non andava bene la testa e non andava bene il fatto che la fame sia stato il mio peggior nemico. E lui lo sa, ma sono sicura che non mi conosce nella vita reale”

Helena lo ha inoltre definito una persona molto simpatica e che tifava per la sua vittoria. Insomma, nessuna considerazione contro Mazzoli e ha persino inviato i follower a non alimentare polemiche:

“Ora non è il momento di fare zizzania, tranquillizzatevi, io gli voglio bene. Ha sempre avuto il supporto per andare in finale, i miei problemi erano molto seri”

