Isola dei Famosi, Greta Zuccarello e Samuel Peron contro Arthur Dainese: "Sei arrogante e furbo" [VIDEO]

All'Isola dei Famosi nascono i primi scontri e questa volta sono protagonisti Greta Zuccarello e Samuel Peron contro Arthur Dainese. Ecco cosa è successo!

L'Isola dei Famosi ha aperto i battenti lunedì 8 aprile su Canale5 e già sono nate le prime scintille tra i naufraghi. In particolare, alcuni concorrenti hanno avuto da ridire sul comportamento di Arthur Dainese, ex naufrago dell'edizione spagnola del reality. Ad affrontarlo sono stati Greta Zuccarello e Samuel Peron.

Isola dei Famosi, Greta Zuccarello e Samuel Peron affrontano Arthur Dainese: "Arrogante e saccente" [VIDEO]

Dato che Arthur è stato già parte del reality, nella versione spagnola, è spesso chiamato in causa dai suoi compagni naufraghi per la sua conoscenza su come muoversi in maniera più agevole sull'Isola. Tuttavia, il concorrente non ha nascosto un certo fastidio perché, nella sua opinione, sembra che i naufraghi vogliano solo sfruttare le sue conoscenze, ma non si sono fatti scrupoli nel nominarlo alla prima occasione:

"Sono in vantaggio e quindi nominabile, però poi devo venire qua è spiegarvi le cose. Chiedetemelo, ma quando iniziao a spiegare dite che so più di voi"

La discussione è nata a causa delle noci di cocco e del modo migliore, secondo i naufraghi di aprirle per berne il succo. Quando hanno chiesto ad Arthur il modo corretto per aprirle e il naufrago l'ha spiegato, gli altri concorrenti hanno preferito fare di testa loro, ritenendo che quel metodo non fosse quello più giusto.

In seguito a questo, Arthur si è lamentato del loro atteggiamento, ma è stato immediatamente ripreso da Greta Zuccarello e Samuel Peron. Gli altri due naufraghi, infatti, gli hanno rinfacciato di comportarsi in maniera polemica e arrogante e anche in confessionale il ballerino ha affermato che, per lui, il comportamento di Dainese è nocivo per il gruppo:

" È furbo perché è arrivato da un'esperienza precedente. E giocandosela a modo suo dice: "Lo tiro fuori quando interessa a me". Non è funzionale al gruppo e alla squadra"

Isola dei Famosi, Arthur Dainese in contrasto con gli altri naufraghi: i commenti negativi dei concorrenti

Arthur Dainese si è distinto insieme a Greta Zuccarello durante la prima puntata, vincendo ex aequo con lei il diritto di essere leader dei naufraghi. Tuttavia, gli altri concorrenti hanno preferito Zuccarello a lui, tanto che il concorrente ha sbottato infastidito.

I primi attriti sono nati in questa occasione e al momento delle nomination quasi all'unanimità i naufraghi hanno deciso di mandare Dainese al televoto. Immancabile è stato il commento di Sonia Bruganelli che, dallo studio di Canale5 con Vladimir Luxuria e Dario Maltese, ha commentato che è evidente che i naufraghi l'abbiano voluto nominare, data la sua arroganza.

Ed è proprio di questo che lo accusa anche la stessa Greta Zuccarello, quando i due litigano dopo la questione delle noci di cocco: "Sei troppo arrogante, Artur". Il concorrente, invece, le ha rinfacciato che è lei a provocare e che lui si limita a rispondere alle sue frecciatine. Ancora, in confessionale Greta, come Samuel Peron, ha ribadito la sua idea di Dainese, specificando che non è intenzionato ad ascoltare gli altri:

"Non vuole confronti, attacca solo. Anziché parlare, preferisce attacare gli altri"

