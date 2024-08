Isola dei Famosi, Greta Zuccarello avvistata insieme allo sportivo Marco Bezzecchi

Gossip TV

La naufraga dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi Greta Zuccarello è stata pizzicata insieme allo sportivo Marco Bezzecchi. Nuova coppia in vista?

Greta Zuccarello è stata tra le concorrenti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, la prima condotta da Vladimir Luxuria e in onda su Canale5 questa primavera. La modella è stata recentemente pizzicata con lo sportivo Marco Bezzecchi. Siamo forse di fronte a una nuova coppia?

Isola dei Famosi, Greta Zuccarello pizzicata con Marco Bezzecchi: la segnalazione

Dopo la fine de L'Isola dei Famosi, Greta Zuccarello è tornata alla vita di tutti i giorni e di recente è stata vista insieme al campione di motociclismo Marco Bezzecchi. I due, infatti, sono stati avvistati e la segnalazione è arrivata nelle mani dell'esperta di gossip Deianira Marzano. Quest'ultima, dai suoi account social, ha rivelato la novità, segnalando così che potrebbe esserci del tenero tra Zuccarello e Bezzecchi.

La modella, infatti, si trova a Silverstone, al Gran Premio d'Inghilterra e nelle sue stories su Ig è comparsa anche la moto di Bezzecchi:

" Come avevi anticipato a Radio Marte, Greta sta a Silverstone al Gran Premo d’Inghilterra e nella storia ci sta Bezzecchi"

In una seconda segnalazione, Greta Zuccarello si è mostrata sorridente con indosso il cappello del pilota. Che stia nascendo una nuova coppia?

Isola dei Famosi, il percorso di Greta Zuccarello nel reality

Durante l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Greta Zuccarello si è distinta per il suo carattere peperino e combattivo, arrivando spesso a scontrarsi con altri naufraghi, come Artur Dainese, che ha definito un arrogante. Tuttavia, la modella è diventata anche protagonista suo malgrado di alcune calunnie sul suo conto, lanciate da Rosanna Lodi, a causa della vicinanza con Samuel Peron. I due naufraghi, infatti, hanno stretto un ottimo rapporto di amicizia e cameratismo sull'isola, aiutandosi e sostendendosi.

Tuttavia, c'è chi ha visto nel loro legame qualcosa di più e ha lanciato insinuazioni che non sono piaciute affatto alla modella. In particolare, Rosanna Lodi ha insinuato che tra Samuel Peron e Greta Zuccarello ci fosseun flirt in corso. La conduttrice Vladimir Luxuria ha perciò fatto incontrare nella Tana dei Serpenti sia Lodi sia Zuccarello, tra cui non è mai corso buon sangue. Luxuria ha mostrato loro cosa Lodi ha dichiarato all'insaputa di Greta.

Nei vari video mostrati, Rosanna Lodi seguiva con attenzione il rapporto tra Samuel e Greta, criticando apertamente il modo che la naufraga aveva di comportarsi con il maestro di ballo:

"Ma come ti comporti, guarda che quello ha un figlio di un anno e mezzo"

Parole che non sono piaciute alla modella e che l'hanno spinta a difendersi, accusando Lodi di essere falsa e manipolatoria. Sul rapporto con Samuel Peron ha poi aggiunto: "Con Samuel parliamo sempre della sua bellissima compagna, del suo bambino. Io alle altre naufraghe dico sempre quanto mi manca il mio fidanzato.".

