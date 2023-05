Isola dei Famosi, Gian Maria Sinato contro Noise e Mazzoli: "Sono il loro zimbello, basta"

Gossip TV

Al venticinquesimo giorno trascorso sull'Isola dei Famosi, il duo dei conduttori viene messo sotto accusa. Tra i due è scontro. Gian Maria sbotta per le loro continue battute.

Nel corso del daytime odierno dell'Isola dei Famosi, Gian Maria Sinato si è sfogato contro il duo dei conduttori radiofonici, Marco Mazzoli e Paolo Noise. L'ex modello campano ha detto di non sopportare più le loro continue battute e si è sfogato con Andrea Lo Cicero che lo ha inviato ad affrontarli.

Isola 2023, Gian Maria Sinato sbotta contro Marco Mazzoli che reagisce duramente contro l'ex modello

"Già di prima mattina alle prime battute che sono diventate stancanti di Marco ho iniziato a rispondere un po' male perché ormai sono stanco di essere il loro zimbello di Marco e Paolo. Le battute 24ore su 24 solo su di me, dopo due settimane ad un certo punto stanca.." ha dichiarato Sinato.

Il naufrago ha quindi affrontato Marco e subito quest'ultimo si è acceso accusandolo di fare gli show davanti alle telecamere

"Che battute ti ho fatto che stamattina nemmeno non stavamo neanche in piedi, ti ho fatto la battuta del costume, lo stai facendo apposta. Non mi interessa parlare con una persona falsa come te. Da due settimane stai cecando in tutti i modi di mettere zizzania. Non ho voglia...Vai a fare le soap opera, hai sbagliato lavoro, il vittimismo non lo accetto. Ho 51 anni che un ragazzino come te mi viene a dire come stare al mondo ma vai a cagare. a te piacciono solo le telecamere"

"Hanno riso tutti, di continuo me le fai. Ti sto solo chiedendo con gentilezza. Quando vedi che un ragazzo ha del disagio con tutte queste battute, sono stanco di essere il tuo zimbello" ha replicato Gian Maria.

"Se hai un problema viene da me e dici Marco - ha continuato Mazzoli in confessionale - guarda ti scoccia non farmi battute? Ok ti chiedo scusa se ti ho offeso, lui lo fa sempre davanti alle telecamere quindi vuole fare lo show. Non accetto di farmi trattare da stupido da un modellino di 4 mila lire"

I due speaker hanno avuto anche qualche piccolo attrito l'uno con altro. Mazzoli è infastidito per la scarsa collaborazione di Noise, ma quest'ultimo ha ribadito di volersi rilassare e lo ha invitato a rispettare le sue esigenze.

Guarda L'Isola dei Famosi in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi