Isola dei Famosi, Floriana Secondi furiosa contro Marco Melandri: "Sei omertoso, non sei sincero"

L'ira di Floriana a L'Isola dei Famosi.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri giovedì 24 marzo 2022, è stata ricca di colpi di scena e accesi scontri. Floriana Secondi, in particolar modo, si è resa protagonista di diverse discussioni in diretta: prima con Antonio Zequila, poi con Marco Melandri e infine anche con Nicolas Vaporidis.

Floriana contro tutti a L'Isola dei Famosi

I primi giorni a L'Isola dei Famosi per Floriana non sono stati per niente facili. La concorrente, infatti, ha dovuto trascorrere tutto il suo tempo a stretto contatto con Antonio. I battibecchi tra i due, però, sono nati soprattutto dall'intenzione di lui di fare continuamente il bagno: "Il discorso è l'incompatibilità di due persone che vengono unite, mentre invece vorrebbero fare altro. Uno ha delle esigenze e l'altro ne ha altre. Anche se io fossi legato con mia mamma che amo, avrei delle problematiche serie perché le mie esigenze sono diverse dalle sue".

"Vorrei andare in bagno liberamente e non legata a un cordino, che è deleterio" ha aggiunto Floriana cercando di spiegare i motivi della sua rabbia "Ho superato me stessa. Io sono quattro giorni che, come si suol dire, non ho bisogni. Io la notte non lo svegliavo mai, perché mi sentivo a disagio a svegliarlo per le mie incombenze. Io la facevo dove stavo".

Con l'aiuto di Ilary Blasi, i due concorrenti de L'Isola dei Famosi sono riusciti a chiarirsi, ma poco dopo la naufraga si è scontrata con Melandri, reo di averle dato il bacio di giuda dopo la sua eliminazione: "Non lo voglio il bacio da Ilona [...] Marco Io ho fatto altri confessionali che tu non sai, in cui mi sono scusata con lui. Ma perché ti impicci, mi stai scendendo, te lo giuro. Sei omertoso, non sei sincero. Mi sorprendo di te, parli a vanvera. Io Ilary sono impulsiva, sono logorroica, ma non sono falsa e bugiarda".

