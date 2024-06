Isola dei Famosi, finalista dell'ultima edizione rivela: "La mia sfida è stata quella di vedere se..."

Gossip TV

Il vincitore morale dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa, si racconta senza filtri: dall'intensa esperienza vissuta in Honduras all'amore per la sua famiglia fino a un suo possibile ritorno a Striscia la Notizia.

Edoardo Stoppa è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Superguidatv, l'ex naufrago ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza nel reality show condotto da Vladimir Luxuria, parlato della storia d'amore con Juliana Moreira e rotto il silenzio su un suo eventuale ritorno a Striscia la Notizia.

Le confessioni di Edoardo Stoppa

A distanza di alcune settimane dalla finale della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare l'attore turco Aras Senol, Edoardo Stoppa ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv in cui si è raccontato senza filtri e parlato della sua intensa esperienza nel reality show di Canale 5. A proposito della sua partecipazione, l'ex naufrago ha rivelato i reali motivi che l'hanno spinto a volare in Honduras:

Avevo deciso di partecipare perché fino a questo momento mi erano stati proposti dei reality ma avevo sempre rifiutato perché non lo consideravo un tipo di programma che potesse fare al mio caso. Però amo l’avventura e mi piace stare all’aria aperta e quindi da questo punto di vista L’Isola dei Famosi è vicina a quelli che sono i miei principi. All’inizio però ero un po’ titubante, mi sono confrontato con il mio agente e con l’azienda che mi hanno rassicurato sul fatto che sarebbe stata una bella esperienza. Di comune accordo con la mia famiglia ho deciso di accettare consapevole che sarebbe stata un’avventura condivisa con loro. La mia sfida è stata quella di vedere se quello che faccio con l’informazione sull’eco-sostenibilità potessi metterlo in pratica anche in condizioni estreme. Da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto perché ho mostrato chi sono veramente e quali sono i miei valori.

Il rientro in Italia non è stato poi così complicato per Edoardo, che ha trovato ad aspettarlo la sua bellissima famiglia. E proprio il suo grande amore per la famiglia, in particolare per la moglie Juliana Moreira e i figli, hanno toccato le corde del cuore del pubblico di Canale 5, che l'ha premiato mandandolo in finalissima. Un legame davvero molto profondo quello con Juliana, che dura ormai da diciassette anni:

Il rientro non è stato affatto complicato. Il fatto di aver ritrovato i miei affetti è stato meraviglioso. Una volta rientrato in Italia, il momento più bello è stato quando ho riabbracciato i miei figli. Loro sono venuti a prendermi in aeroporto e ora stanno sempre attaccati a me, non mi perdono di vista un secondo. Non avere più contatti con una persona, non sentire la sua voce se non in tv è qualcosa di straniante. Anche per me è stata una situazione bruttissima. Io e Juliana non eravamo abituati. Nella vita di tutti i giorni ci sentiamo anche tre volte al giorno, accompagniamo anche i figli insieme a scuola. Abbiamo sempre condiviso tutto nella vita, lavoro compreso. Questo ci ha portato a crescere con gli stessi valori, le stesse passioni.

Edoardo Stoppa pronto a tornare a Striscia la Notizia dopo L'Isola 2024?

Edoardo Stoppa ha raggiunto la popolarità grazie a Striscia La Notizia. Prima di partecipare a L'Isola dei Famosi, infatti, il marito di Juliana Moreira realizzava servizi sugli animali per il tg satirico di Antonio Ricci. Alla domanda se gli piacerebbe ritornare a fare l’inviato, l'ex amato concorrente dell'ultima discussa edizione del popolare reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria sembra avere le idee molto chiare:

Devo tantissimo a Striscia La Notizia, è un programma a cui sono molto legato. Mi ha permesso di portare in campo le mie passioni e mi ha dato una visibilità pazzesca. Ero diventato un fenomeno nazionale occupandomi di animali. Tutte le cose però hanno un inizio e una fine. Ho deciso di chiudere un ciclo perché avevo bisogno di fare qualcosa di nuovo, di stimolante. E’ un capitolo bellissimo della mia vita che però non vorrei riaprire.

