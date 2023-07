Isola dei Famosi, Fabio Ricci e Alessandra Drusian su Helena Prestes: "Sull’Isola ha tirato fuori troppe facce"

Gossip TV

I coniugi Jalisse, hanno parlato della loro recente avventura nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

I coniugi e cantanti Jalisse, ovvero Fabio Ricci e Alessandra Drusian, hanno parlato della loro recente avventura nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Fabio Ricci e Alessandra Drusian: "Sull’Isola tutto viene portato ai massimi estremi"

Un'avventura che li ha fatti tornare sul piccolo schermo dando la possibilità ai telespettatori di conoscere tanti altri aspetti del duo musicale a partire dal grande amore che li lega e far conoscere le loro amate figli, Angelica e Aurora.

I due ex naufraghi, intervistati nel programma radiofonico Non Succederà Più, programma in onda su Radio Radio, hanno commentato la vittoria di Marco Mazzoli:

"Nell’Isola è come vivere un metaverso - ha dichiarato Fabio Ricci - Io non voglio giustificare nessuno, però succedono delle cose per cui, per la fame, per la noia e per una serie di motivazioni distanti da persone e cose, arrivi ad un certo punto che sbrocchi. Sia Paolo che Marco le prime due settimane volevano uscire. Ci hanno fatto una ‘testa tanta’ dicendo “vogliamo andare via, non ce la facciamo più, aiutateci a mandarci fuori“. Erano stanchi, soprattutto Mazzoli. Poi sono arrivate le mogli che gli avranno detto “dovete rimanere, non vi azzardate, state andando forti” e loro hanno cambiato strada. Quando abbiamo discusso è stato per la mia nomination e da lì ho cominciato a conoscerlo meglio. Lui ha tirato fuori la maschera del ‘Mazzoli radiofonico’, quello incavolato, ‘offensivo’. Io me la sono presa, poi lui mi ha chiesto scusa e ho lasciato stare. Poi c’è stata la zattera che si bagnava troppo…"

Alessandra ha parlato anche di Helena Prestes, il cui percorso nel reality ha suscitato più di qualche critica da parte degli ex naufraghi:

"Sull’Isola ha tirato fuori troppe facce, non ho visto una persona matura. Quando sei matura hai un carattere e quello mantieni fino alla fine. Mi dava fastidio questo suo modo di fare. Ho provato diverse volte a parlarci, infatti mi hanno accusato dicendomi “eh ma tu sei mamma“. Sono mamma, ma sono anche una donna, cosa che lei ha detto che non sono. Tra l’altro mi ha dato pure della ‘debole’, quindi direi che dovrebbe fare un esame di coscienza fuori dall’Isola. Con me non è stata educata. Lei ha provato a dirmi “tu hai degli occhi dolci“. Sembrava una persona dolce, ma in alcuni momenti cambiava totalmente idea. Sentirmi dire quelle cose da una ragazza di 33 anni che non tiene né arte né parte, no…Io non ho ancora capito di cosa si occupa. Ha fatto l’arrogante nei miei confronti…Sull’Isola tutto viene portato ai massimi estremi."

Parlando infine del loro profondo legame, Fabio Ricci ha dichiarato:

"Per farti capire quanto io e Alessandra siamo legati, abbiamo dimostrato anche sull’Isola che coppia forte siamo. L’ultima puntata io ho avuto una commozione incredibile proprio perché c’è stata la nostra famiglia che si è riunita. Ilary (Blasi, ndr) continuava a chiedermi “Fabio cosa ne pensi, cosa mi dici?” e io stavo zitto. Ero completamente commosso non riuscivo a dire una parola perché ho visto la forza della nostra famiglia che si stava ricomponendo anche a distanza"

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi