Isola dei Famosi, Estefania Bernal parla di Roger Balduino: "Blocco da parte mia ma... mai dire mai "

La modella argentina, Estefania Bernal è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Intervistata da Giada Di Miceli nel programma Non succederà più, l’ex naufraga è tornata a parlare della esperienza sull’Isola:

Estefania ha parlato anche della vittoria di Nicolas Vaporidis:

"Secondo me Nicolas rappresentava il vero naufrago, si dava da fare per fare tutto. Io ho sempre detto che se Edoardo fosse stato ancora dentro avrebbe vinto. Io mi sono legata tanto ad Edo, poi è una persona che porta solarità, che ti fa ridere. Secondo me avrebbe vinto lui ma Nicolas se l’è meritato tantissimo."

Nel reality show di Canale 5, si è molto parlato e discusso del rapporto nato tra la modella e Roger Balduino. A tal proposito, l'ex naufraga ha rivelato:

"Io voglio un sacco di bene a Roger, infatti la scorsa settimana ci siamo visti per una sfilata insieme. È un bravissimo ragazzo, un bravissimo padre ma purtroppo le cose sono andate un po’ così. All’inizio eravamo molto vicini, eravamo sempre insieme. Mentre facevamo la quarantena insieme in albergo ci siamo conosciuti, qualche bacio c’è stato dico la verità. Si è diffusa la voce che stessimo fingendo, questa cosa non mi è piaciuta tanto, io non stavo fingendo e neanche lui perché so che non stava fingendo e che ci teneva tanto. Mi sono trovata in una situazione super scomoda per Beatriz, lei poverina non c’entrava niente. Mi sono un po’ arrabbiata."