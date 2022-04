Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi torna ad attaccare Jeremias Rodriguez (VIDEO)

Gossip TV

Dopo l’abbandono di Jeremias, Edoardo Tavassi torna a parlare malissimo del naufrago.

Jeremias Rodriguez è stato eliminato al televoto e ha rifiutato l’opportunità di continuare la sua permanenza a L’Isola dei Famosi, lasciando Playa Sgamada e annunciando il suo abbandono ufficiale. Edoardo Tavassi, che ancora non sa nulla della scelta di Jeremias, è tornato a parlare decisamente male del naufrago, accusandolo di aver generato negatività tra i gruppi.

Isola dei Famosi, Edoardo ancora contro Jeremias

Dopo neppure un mese di permanenza nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha deciso di ritirarsi. Il fratello di Belen, entrato in gioco in coppia con il padre Gustavo, ha preferito lasciare il programma condotto da Ilary Blasi, suscitando grande scompiglio in studio e tra i fan. Mentre Jeremias torna in Italia, Edoardo Tavassi ripensa al rapporto burrascoso con l’argentino, che si è totalmente incrinato dopo la divisione del cast in due squadre, quando i due naufraghi si sono trovati a discutere animatamente. Lory Del Santo, tornata in gioco grazie al pubblico, si è interrogata sugli abitanti di Playa Sgamada, certa che Jeremias avrà gradito il fatto di poter riabbracciare il padre Gustavo. Nessuno sa che Rodriguez si è ritirato, almeno fino alla prossima puntata, e Tavassi si è lasciato andare parlando molto male dell’argentino, che accusa di aver portato negatività su L’Isola.

"Non me ne frega una ca**o, l’immensità del ca**o che me ne frega. Eravamo tanto amici, fino a quando gli amici si rivelano nemici. Ti faccio questa domanda, e rispondi sinceramente… Percepisci nell’aria negatività e litigio? No perché manca Jeremias. Ha lasciato lo scettro ad altri, ma sono meno carichi rispetto a lui, come Roger ad esempio. Questa cattiveria e negatività inizia a scendere, è palpabile. Ecco perché non mi interessa di come stanno dall’altra parte”.

Lory è rimasta sconvolta dalle confessioni Edoardo, dal momento che non si sarebbe mai aspettata che durante la sua assenza i due si allontanassero fino a questo punto. Nel frattempo, Guendalina è finita nel mirino di Nicolas Vaporidis, stanco dell’aggressività della naufraga.

