Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis stanco di Guendalina Tavassi: scatta la lite

Tensioni tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Il furto del cocco porta ad una lite tra Nicolas e Tavassi.

Tra le due squadre de L’Isola dei Famosi è guerra aperta e il furto del cocco, perpetrato da Roger Balduino e Blind, fa scoppiare Guendalina Tavassi che pesta i piedi per avere indietro il bottino del suo gruppo. Vedendo la naufraga troppo agitata, il leader Nicolas Vaporidis interviene e finisce con lo scatenare una discussione con Guendalina.

Isola dei Famosi, tensione alle stelle: cosa succede?

Le coppie sono state sciolte definitivamente e i naufraghi de L’Isola dei Famosi sono stati costretti a formare due squadre, che si stanno dando battaglia senza esclusione di colpi. Nicolas Vaporidis e Licia Nunez, i due leader, hanno provato a portare la pace ma al momento non sono riusciti ad appianare le divergenze, tanto che Blind e Roger Balduino hanno deciso di infischiarsene dei colleghi, rubando ai rivali due cocchi. Immediata la reazione di Guendalina Tavassi, che ha assistito al furto e ha sbottato contro i due naufraghi, completamente indifferenti alle lamentale della romana.

“Ragazzi sono i nostri dietro lo scoglio, li mettevamo lì perché erano ancora verdi… Sono i nostri! Va bene tanto li mettono in punizione, perché non possono toccare le cose nostre. Io non li faccio cucinare questa sera”.

Tirato in ballo da Guendalina, volendo intervenire prima di alimentare polemiche che avrebbero potuto portare a nuovi scontri per un motivo futile, Nicolas ha parlato con i due responsabili del furto, per poi perdere la pazienza quando Tavassi si è unita alla discussione. Tavassi, ferita dalle parole di Nicolas, ha spiegato che questo è il suo normale tono e che non sta cercando di creare discussioni, semplicemente di essere rispettata. Guendalina, in confessionale, ha poi ribadito che non cambierà per compiacere i modi raffinati e politically correct di Nicolas.

“Roger i cocchi sono i nostri… Non è il vostro territorio. Pe favore Guendalina fammi fare. Non sono un moralista, ma so che si può comunicare e un cocco non può essere motivo di discussione. Non puoi rispondere sempre così a tutto, il tuo modo di parlare non è mai tranquillo, tu parti sempre come un toro”.

