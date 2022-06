Gossip TV

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del naufraga romano, tra i protagonista della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi

Tra poche ore andrà in onda il ventiquattresimo appuntamento con il reality dell'Isola dei Famosi, in prima serata su Canale 5. La semifinale del reality, sembra ormai certo, perderà uno dei grandi protagonisti dell'edizione, il fratello maggiore di Guendalina Tavassi, Edoardo. Poche ore fa è infatti apparso su Davide Maggio l’annuncio che i fan del programma temevano potesse arrivare da un momento all’altro: Edoardo Tavassi si è ufficialmente ritirato dal reality ad un passo dalla finale.

Davvero un vero peccato per uno dei naufraghi più amati del reality e candidati, insieme all'attore romano, Nicolas Vaporidis alla vittoria fintale.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si ritira, in arrivo l’annuncio ufficiale

Dopo Jovana Djordjevic, Patrizia Bonetti, Roger Balduino e Marco Cuculo, anche Edoardo Tavassi, in seguito ad un gravissimo problema al ginocchio, non sarebbe in grado di continuare la sua avventura in Honduras per un'altra settimana.

Ecco cio che ha dichiarato Alvin sul naufrago romano:

"Edoardo Tavassi, invece, si è fatto male al ginocchio. Nel suo caso capiremo lunedì, perché adesso sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è. La stanchezza si fa sentire, soprattutto tra i naufraghi e anche tra noi qua, devo dire la verità. Tre mesi sono davvero lunghi, però bisogna tenere duro perché manca poco. Durante la semifinale de L'Isola dei Famosi capiremo cosa accadrà a tutti i nostri naufraghi."

La madre di Edoardo, Emanuele Fuin ha fatto sapere inoltre che a breve sarebbero arrivati i risultati della risonanza.

A quanto pare, il destino di Edoardo verrà sverlato solo nel corso dell'appuntamento di questa sera, lunedì 30 giugno in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi