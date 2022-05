Gossip TV

A Mattino 5, spunta tutta la verità sulla neo naufraga Henger, figlia di Eva Henger, Mercedes: Edoardo Tavssi scoprirà la verità?

Mercedesz Henger, la bella 30enne originaria di Győr in Ungheria e figlia maggiore dalla note attrice e showgirl Eva Henger, è sbarcata tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi venerdì scorso, pronta a vivere l'adventure game di Canale 5 per la seconda volta, dopo la sua prima partecipazione nel 2016.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi preso in giro da Mercedesz Henger: "E' impegnata da diverso tempo con Fulvio"

Poco prima di approdare su Playa Rinovada, Mercedesz che si è dichiarata single e ha subito confessato di provare un interesse per Edoardo Tavassi, aggiungendo anche di avere un debole per gli uomini che la fanno ridere. Il fratello di Guendalina, dal canto suo, è rimasto subito piacevolmente colpito dalla giovane ungherese. Le premesse, in sostanza, ci sarebbero tutte per far nascere una bella sintonia tra i due naufraghi ma, questa mattina, è emerso un gossip che rovinerebbe tutte le speranze di un lieto fine.

Andrea Alajmo, ospite in collegamento con Federica Panicucci a Mattino Cinque, ha svelato che Mercedesz sarebbe impegnata con un certo Fulvio:

"Mi dispiace per lui, ma Mercedesz è impegnata già da diverso tempo. E anche fino ad una settimana prima di partire stava con questo Fulvio. E’ felicemente fidanzata, con buona pace di Edoardo."

La Panicucci, durante la diretta, ha mostrato anche alcune inequivocabili foto della figlia delle Henger in atteggiamenti intimi con il fidanzato. La naufraga ha quindi mentito durante la clip di presentazione? E come reagirà Edoardo quando saprà la verità?

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi