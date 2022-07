Gossip TV

L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, intervistato da Radio Radio.

Nonostante abbia dovuto lasciare l'Isola dei Famosi ad un passo dalla finale, Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti del reality, conquistando le simpatie del pubblico che lo ha conosciuto e amato al suo debutto in un programma televisivo.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi: "Mercedesz? La sento ma...Solel Sorge mi piace da morire"

Il fratello di Guendalina, intervistato da Radio Radio nel programma radiofonico Non Succederà Più, è tornato a parlare della sua esperienza in Honduras, dei rapporti con Merdecesz Henger, svelando poi un interesse per un'ex naufraga che pur avendo conosciuto pochissimo pare abbia fatto breccia nel cuore del romano.

"Siccome io sono vergine di reality ho pensato di portare Edoardo - ha dichiarato a Radio Radio - con tutto quello che avrei fatto a Roma. Io non avevo la consapevolezza di stare in prima serata, ero al 100% me stesso. La gente ha percepito che non c’era niente di costruito. Vedevo qualcuno che non c’era la telecamera ed era un morto di sonno, poi invece vedeva la telecamera e si rianimava. Una di queste era Lory Del Santo, dormiva mentre quando arrivava la telecamera partiva con il monologo."

Parlando del suo infortunio al ginocchio, motivo per il quale ha dovuto dire addio all'Isola, l'ex naufrago ha detto:

"Io non sono il massimo dell’agilità, ero in acqua durante la prova ricompensa. Ho sbattuto su uno scoglio sott’acqua, non me ne sono accorto. Lo prendo in pieno, esco dall’acqua e il ginocchio mi cede. Mi ha fatto male solo due giorni, il referto medico mi dava praticamente due giorni di vita e con questo referto non volevano prendersi la responsabilità di farmi restare quindi ho dovuto abbandonare. Il menisco è lesionato, mi devo operare."

Sul rapporto creato con Merdesz Henger, che ha rivelato di recente di provare un interesse nei confronti di Edoardo, il romano ha dichiarato:

"Io e Mercedesz abbiamo battibeccato perché sono molto diffidente, avevo dei dubbi. Lei è popolare, bella, non le manca niente. Io Mercedesz la sento, l’ho vista, ci siamo visti in un locale dove c’era un sacco di gente e abbiamo chiacchierato. Lei è di Milano, io di Roma, questa cosa della distanza a me non convince. Può succedere di tutto in futuro, però se fosse di Roma la vedrei molto più spesso. Mi piacerebbe conoscerla meglio."

E su Soleil Sorge, ha rivelato:

"Un conto è che vedi un personaggio in televisione, un conto che la conosci. Soleil esteticamente è il mio prototipo, mi piace da morire. Lei neanche mi guarda, ho zero chance. L’ho vista all’Isola, mi ha colpito. Poi vabbè non poteva succedere niente, penso che sarei l’ultima persona che guarderebbe sulla terra."

L'ex naufrago ha parlato anche del Grande Fratello Vip e naturalmente se capitasse l'occasione, non si tirirebbe indietro:

"Non farò parte del cast di Lol. Per i giornali io devo fare Lol, Pechino Express, il Grande Fratello. Io non sono un comico, che ci facevo là. Non me l’hanno proposto perché effettivamente non sono un comico, là ci vanno i comici. Invece il Gf Vip lo farei. È ovvio che usciti dall’Isola rinchiudersi in una casa non è ideale. C’è da dire che l’idea di stare in una casa con comfort dove mangi, fumi è diversa rispetto all’Isola. Probabilmente se Alfonso mi chiamasse la farei."

Infine Tavassi ha parlato di alcuni compagni d’avventura e ha rivelato chi non vorrebbe più rivedere:

"Io ho fatto una cena, sono venuti Carmen, Nicolas, Alessandro. Poi ci siamo rivisti in un locale, ora vado a Londra da Nicolas. Non vorrei rivedere Jeremias e il padre, perché per me sono stati una grande delusione. Mi sono sentito tradito, ho fatto una confidenza a Jeremias ed è andata a dirla davanti a tutti, oltretutto l’ha distorta."

