Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi esito choc dopo l'infortunio: "Mi devo operare…"

Edoardo Tavassi rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute generale dopo l’infortunio subito all’Isola dei famosi.

Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare l'avventura all'Isola dei Famosi ad una settimana dalla conclusione della sedicesima edizione.

Isola 16, Edoardo Tavassi e il responso del medico: "Lesione al menisco, mi devo operare"

Un brutto infortunio alla gamba ha costretto il fratello di Guendalina, tra i favoritivi per la vittoria finale, a lasciare l'Honduras nel corso della ventiquattresima puntata. Il naufrago dopo aver sbattuto violentemente contro uno scoglio si è infortunato al ginocchio piuttosto gravemente.

Ieri, a distanza di alcune settimane dall'infortunio, Tavassi è intervenuto sui social e ha comunicato a tutti il responso medico:

"La notizia del giorno è che mi sono fatto il menisco. Ho fatto dei controlli e niente, mi sono lesionato il menisco, ho dei cedimenti al ginocchio, probabilmente anche al crociato e mi devo operare. Menomale và, sono contento perché ogni tanto un bella notizia ci sta, un bell’intervento al ginocchio che siccome mi ca** sotto spero sia il più tardi possibile. Ma è tutto scritto in queste frasi incomprensibili."

L'ex naufrago ha ammesso di non sentire particolari dolori alla gamba, ma se decidesse di non operarsi potrebbe averne in futuro:

"Perché mi ha fatto male solo due giorni? Fondamentalmente è normale che io non senta dolore, adesso."

"Quello che avete visto di me, ero io al 100% - ha dichiarato Edoardo poco prima di dire addio al reality - Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk' e ancora uno ‘stuk' e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio. E da quel momento ho cominciato a piangere. La paura mia è stata da sempre non concludere l'Isola. La finale l'avrei fatta pure da zoppo, ma purtroppo l'esito del medico è chiaro."

