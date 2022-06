Isola dei Famosi: "Soleil Sorge è molto antipatica, non mi è mai piaciuta", l'attacco di una discussa naufraga del reality

Gossip TV

Mercedesz Henger vuota il sacco su Soleil Sorge a L'Isola dei Famosi, la reazione delle altre naufraghe.

La breve partecipazione di Soleil Sorge a L'Isola dei Famosi ha stravolto un pò gli equilibri del gioco. La bella influencer italo-americana ha fatto vincere del cibo alla sua squadra, ma sembra che tra le naufraghe ci siano pareri discordanti sul suo conto. Tra tutte Mercedesz Henger che ha rivelato di averla ritenuta sempre una persona antipatica.

Mercedesz Henger contro Soleil Sorge a L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, abbiamo assistito allo sbarco in Honduras di Vera Gemma e Soleil Sorge. Quest'ultima ha vinto la sfida contro Luca Daffrè conquistando così del cibo per la sua squadra. Una partecipazione, quella dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata commentata anche dalle naufraghe. Come riporta Biccy, a elogiare Soleil ci hanno pensato Maria Laura De Vitis:

Devo dire che mi è piaciuta anche Sole, è stata molto carina con noi e anche con me sono sincera. A me piace tanto Sole. Io ho cambiato idea su di lei tempo fa. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima. Devo dire che mi piace tanto come ragazza. […] No io non posso dire nulla contro adesso. Con noi naufraghe e naufraghi è stata bravissima. Come ti ho detto ho cambiato idea e sono felice di essermi ricreduta. A me ha soltanto dimostrato cose belle.

Un pensiero condiviso anche da Carmen Di Pietro. Ma, se Maria Laura e Carmen hanno speso parole di stima e affetto nei confronti di Soleil, non si può dire lo stesso di Mercedesz, che non ha nascosto la sua antipatia:

Oddio ti piace? Sì ho visto che stasera è stata carina, diciamo che magari a piccole dosi è così. Comunque a me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com’è stata oggi non sarebbe male. Però solitamente non è così e mi sta antipaticissima.

