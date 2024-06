Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa spiega il motivo della sua assenza dopo il reality

Gossip TV

L'ex inviato di Striscia la Notizia e finalista della recente edizione de L'Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa, è tornato sui social a distanza di diversi giorni dalla fine del reality show.

Edoardo Stoppa ha mantenuto un profilo basso dopo la finale de "L’Isola dei Famosi", dove ha conquistato il terzo posto.

Isola 2024, Edoardo Stoppa torna sui social: "Ho perso 18 kg"

A differenza degli altri concorrenti che hanno subito condiviso post sui social media dopo il gran finale, l'ex inviato di Striscia la Notizia ha preferito non tornare immediatamente dai suoi fan. Rientrato in Italia, Stoppa ha scelto di dedicare tempo prezioso alla sua famiglia e ai suoi figli, recuperando il tempo perso durante l'avventura sull'isola. Solo dopo aver trascorso un fine settimana di completo relax con i suoi cari, Stoppa è tornato sui social con un video pieno di energia per ringraziare tutti coloro che lo hanno votato e sostenuto.

Ecco le sue parole condivise su Instagram:

"Sono tornato, avevo fatto un paio di giorni di silenzio social perché volevo godermi la famiglia. Stiamo tornando alla normalità. Ho avuto bisogno di dedicarmi alla mia famiglia al 100%, mi hanno coccolato, è stato veramente bello abbiamo fatto un bel weekend dei 18 kili persi ne ho recuperati 7, e mi impegnerò a recuperarne altri negli altri giorni. Adesso bisogna tornare alla normalità. Sono super felice, vi aggiorniamo su tutto”."

Questo gesto ha mostrato il lato umano di Edoardo, che ha preferito mettere al primo posto la famiglia e il riposo prima di rituffarsi nella vita pubblica e nei ringraziamenti ai fan. La sua scelta di prendersi una pausa prima di ritornare sotto i riflettori è stata apprezzata dai suoi sostenitori, che lo hanno accolto con affetto e comprensione.

Edoardo è un noto personaggio televisivo e giornalista italiano, famoso soprattutto per il suo ruolo di inviato nella trasmissione Striscia la Notizia. Nato il 20 novembre 1969 a Milano, Stoppa ha conseguito una laurea in psicologia presso l'Università di Padova. Ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni '90, lavorando per diverse emittenti. Stoppa è sempre stato particolarmente apprezzato per il suo impegno nel campo dell'animalismo e dell'ambientalismo. Nel tg satirico di Antonio Ricci, si è distinto per i servizi dedicati alla protezione degli animali, spesso denunciando casi di maltrattamenti e abusi. Stoppa ha partecipato a numerose iniziative benefiche e ha scritto un libro intitolato "Per fortuna che ci sei", nel quale narra storie di animali e il loro rapporto con gli esseri umani. L'ex naufrago è sposato con la showgirl brasiliana Juliana Moreira. La coppia ha avuto due figli, Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto del 2016.

