Isola dei Famosi: "Ecco come si sono conosciuti mio fratello Simone e Alessandro Cecchi Paone", parla Elvis Antolini

Il fratello di Simone Antolini svela alcuni retroscena inediti sulla coppia de L'Isola dei Famosi.

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sono tra i protagonisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. A commentare la loro partecipazione al reality show di Canale 5 ci ha pensato Elvis Antolini che, ospite di Isola Party, ha svelato alcuni retroscena inediti sulla relazione nata tra suo fratello e il conduttore.

La rivelazione del fratello di Simone Antolini sulla storia con Alessandro Cecchi Paone

Elvis Antolini è stato ospite dell'ultima puntata di Isola Party, il format web de L'Isola dei Famosi condotto da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas. Il giovane ha colto l'occasione per dire la sua sul comportamento assunto dal fratello Simone in Honduras e svelato come è nata la storia d'amore con Alessandro Cecchi Paone:

Vedere mio fratello in Honduras mi fa piacere. Noi ci vedevamo tutti i giorni e adesso lo vedo in televisioni. Sono contento per lui e per Alessandro e spero che quest’avventura vada avanti. Li vedo molto bene insieme. L’Isola è tosta rispetto ad altri reality ed è molto impegnativa. Però mio fratello è molto competitivo e ama le emozioni forti come questa. Poi è stato il primo leader e sono fiero. Chi potrebbe piacere esteticamente a Simone tra i naufraghi? Secondo me lui sta così bene con Alessandro che non guarda gli altri. Non c’è il bisogno...

Alessandro Cecchi Paone e Simone si sono conosciuti tramite Instagram e poi si sono visti ha confessato il fratello del naufrago de L'Isola - Dalle conversazioni è nato tutto. A fare il primo passo è stato Simone. Sì magari il più grande si fa un po’ desiderare. Ormai stanno insieme da un anno. Alessandro lo conosco io, ma la famiglia ancora no. Non è stato presentato al momento. La crisi che hanno avuto sull’isola? Penso che questo programma sarà una prova e ne usciranno più forti di prima. Il contesto comunque non è facile tra la fame e tutto il resto.

