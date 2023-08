Isola dei Famosi, dramma per Gian Maria Sainato: il padre è morto annegato

Gossip TV

Tragedia a Sapri, 62enne annega tra le onde: è il padre dell’influencer, tra i recenti protagonisti della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato

Damma per il modello e influencer campano, Gian Maria Sainato, tra i recenti protagonisti della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Il padre, Andrea Sainato, 59 anni, è morto annegato nelle acque di Sapri.

Isola 17, tragedia per Gian Maria Sainato: il padre è morto annegato questa mattina a Sapri

Sainato, barbiere molto conosciuto nella cittadina di Salerno, si è tuffato in mare nonostante fosse molto mosso anche se era un ottimo nuotatore. Il corpo dell'uomo è stato notato da un bagnante che ha fatto scattare l'allarme ma purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimali da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. Non si esclude che possa essere stato colto da malore in seguito allo sforzo di rientrare a riva.

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Gian Maria aveva confessato che i suoi rapporti con il padre non fossero dei migliori e che non si parlavano da diversi anni. "Non gli parlo da tanti anni, per me ha la colpa di troppe cose. Mia sorella gli parla ad alternanza. Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora a vivere una situazione di forte disagio. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia”, aveva dichiarato il modello campano durante la sua avventura nel reality.

