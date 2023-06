Isola dei Famosi, Cristina Scuccia sulla sua relazione: "Temevo di non essere accettata"

Gossip TV

All'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha svelato di essere innamorata e di avere una relazione con una persona speciale in Spagna. L'ex suora si è raccontata a proposito delle sue paure. Vediamo cosa ha detto.

In questa edizione de L'Isola dei Famosi, tra i naufraghi approdati in Honduras c'è anche Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina. La naufraga si è raccontata e ha svelato, in diretta, di essere innamorata di qualcuno, una persona speciale che vive in Spagna.

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia torna a parlare del suo amore segreto

Più volte, dopo aver rivelato di essere innamorata e di desiderare di diventare madre, Cristina ha svelato anche della sua profonda paura di non essere compresa, soprattutto, da sua madre. La donna, che era presente in collegamento durante una delle ultime puntate dell'Isola, ha però rassicurato la figlia che la sua felicità è ciò che conta e che le sarà sempre vicino. Nonostante le rassicurazioni di sua madre, tuttavia, per Cristina è ancora molto difficile parlare apertamente di ciò che prova e teme di non essere accettata. Parlando con Gianmaria Sainato, l'ex suora ha rivelato:

"Avevo paura di aver preso una decisione che lei non avrebbe accettato. Una decisione che avevo preso per la mia felicità, così come per il mio percorso di vita. Lei, invece, mi ha confermato che è con me. Questa sorpresa per me è stata molto importante.E poi non solo la cosa del mio amore. In generale è come se non mi sentissi all'altezza di ciò che mi è stato dato dai miei, così tanto affetto."

