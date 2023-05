Isola dei Famosi: Cristina Scuccia innamorata, il commento della mamma alla rivelazione della figlia

Gossip TV

Raffaella Rizza, mamma di Cristina Scuccia, tra le protagoniste dell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi, ha replicato alle dichiarazioni della figlia, durante l'ultima puntata del reality show.

Isola 2023, arriva il commento della madre di Cristina Succia dopo la puntata

L'ex suora, vincitrice della seconda edizione del talent show The Voice of Italy, ha sorpreso tutti durante la sesta puntata dell'Isola, rivelando di avere una persona fuori di cui è innamorata. Una persona di cui non ha rivelato l'identità, conosciuta pochi mesi prima della partecipazione al reality, rivelando di sentire molto la sua mancanza. La Scuccia si è anche scusata con la mamma perché ha aggiunto di non averglielo ancora detto e che lo avrebbe saputo proprio in quel momento:

"Sto pensando tanto a questa persona e mi dispiace non averlo detto a mia mamma prima. Temo, però, che per mia madre sia una doccia fredda, anche se un genitore certe cose le capisce. Quando l’ho detto, mi sono sentita cento Kg in meno, perché io non sto facendo niente di male, io sto semplicemente amando…mamma, scusa se vieni a sapere questa cosa così in TV", queste le parole della 34enne siciliana durante la diretta della sesta puntata.

Raffaella Rizza, la mamma di Cristina, ha quindi voluto rilasciare una dichiarazione dopo le parole della figlia:

"Come dice Papa Francesco “Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare”. L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei."

