Isola dei Famosi, Cristina Scuccia dice no al bikini: "Ecco perché e cosa indosserò!"

I concorrenti de L'Isola dei Famosi, complice il clima dell'Honduras, sono sempre vestiti con bikini e costumi, ma Cristina Scuccia ha detto all'indumento. Vediamo insieme cosa è successo.

L'Isola dei Famosi aprirà i battenti lunedì 17 aprile e non sono mancate le polemiche per la nuova stagione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi alla sua terza edizione. In particolare, hanno destato chiacchiere e curiosità i naufraghi scelti per questa edizione, tra i quali figura anche l'ex Suor Cristina, Cristina Scuccia che dopo aver abbandonato il velo da Suora ha deciso di gettarsi nel mondo dello spettacolo e della musica.

Isola dei Famosi, il no di Suor Cristina al bikini: motivi e cosa indosserà!

L'ex Suor Cristina è ritornata a far parlare di sé con un'ospitata a Verissimo questo autunno, dopo la quale non si è fermata la curiosità del pubblico verso la sua nuova vita: dopo aver vinto - da Suora - a The Voice, Scuccia ha vissuto un periodo difficile, in cui ha messo in discussione la sua vita e il cui risultato è stato l'abbandono della vita monacale e ricominciare in Spagna, dove ha lavorato come cameriera, e ora in Italia nel mondo della musica: infatti, solo qualche settimana fa è stato pubblicato il suo primo singolo e, ora, Cristina Scuccia è tra i naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi!

In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex suora ha raccontato che è stata convinta da sua madre a partecipare al reality, ma che è un'esperienza che le mette agitazione:

"Ci ho messo molto tempo a decidere, avevo paura. Ma quando mi sono lasciata fermare dalla paura, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose di cui non ti credevi capace. Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori."

Cristina Scuccia ha fatto discutere anche per la sua scelta di non indossare il bikini, perché ha ammesso non si sentiva a suo agio nel portarlo, così, sull'Isola la vedremo con una versione rivisitata:

"Sarà una versione de costume rivisitata, il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento, che arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti sono abituati e non voglio urtare la sensibilità di nessuno."

Nell'intervista, l'ex suora ha riferito che indosserà dei pantaloncini, perché preferisce rispettare i suoi tempi, prima di indossare il costume a due pezzi.

