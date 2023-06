Gossip TV

Oggi, lunedì 5 giugno 2023, ci aspetta l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi. Chi sarà l'eliminato tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta l'ottavo appuntamento con la diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci. Chi sarà il prossimo eliminato a raggiungere l'Isola di Sant'Elena? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Isola 2023, Chi sarà l'eliminato tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci? I sondaggi

All'Isola dei Famosi nel corso della nuova puntata di stasera, è prevista una nuova eliminazione dopo quella della scorsa settimana di Corinne Clery che ha deciso di tornare in Italia e di non soggiornare in esilio all'Isola di Sant'Elena.

A rischiare di dire addio a Playa Tosta potrebbe essere Fabio Ricci, componente dei Jalisse.

Su Forum Free, alla domanda Chi vuoi salvare? le percentuali sono le seguenti: al primo posto si posiziona la Caldonazzo con 63% mentre Fabio Ricci è al 36%.

Su Reality House, le percentuali sono abbastanza simili: al primo posto si posiziona Nathaly con il 62%, al secondo Ricci fermo al 38%.

Relativamente a tutto il cast, tra i preferiti di tutti i naufraghi è ancora saldamente in testa Helena Prestes al primo posto, seguita da Nathaly Caldonazzo e terzo Marco Mazzoli.

