Gossip TV

Oggi, venerdì 16 giugno 2023, ci aspetta la nona puntata dell'Isola dei Famosi. Chi sarà l'eliminato tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il nono appuntamento con la diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Ecco cosa dicono i sondaggi.

Isola 2023, Chi sarà l'eliminato tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato? I sondaggi

All'Isola dei Famosi nel corso della nuova puntata di stasera, è prevista una nuova eliminazione dopo quella della scorsa settimana di Fabio Ricci che ha deciso di tornare in Italia e di non soggiornare in esilio all'Isola di Sant'Elena.

Le percentuali dei sondaggi stabiliscono una netta preferenza per Helena Prestes.

Su Forum Free, alla domanda Chi vuoi salvare? le percentuali sono le seguenti: al primo posto si posiziona Helena con il 66% mentre Gian Maria è al 33%.

Su Reality House, le percentuali sono abbastanza simili: al primo posto si posiziona Helena con il 68%, al secondo Saimato fermo al 32%.

Relativamente a tutto il cast, tra i preferiti di tutti i naufraghi è ancora saldamente in testa Helena Prestes al primo posto, seguita da Nathaly Caldonazzo e terzo Marco Mazzoli.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi