Isola dei Famosi: Chi è Simone Antolini? Età, lavoro, Instagram, Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini: Ecco chi è il naufrago de L'Isola dei Famosi fidanzato con Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini nasce nelle Marche, sotto il segno della Bilancia, il 1° ottobre del 1999; dunque, ha 24 anni. Biondo, con gli occhi azzurri ed alto 1.83, frequenta le scuole ad Ascoli Piceno e poi s'iscrive all'università, dove studia Giurisprudenza. Parallelamente, Simone aiuta la sua famiglia con l'attività, che si occupa di vendere prodotti a km 0.

Da un anno, è fidanzato con Alessandro Cecchi Paone, noto giornalista di 61 anni. Tra i due, infatti, c'è una bella differenza d'età, ossia 37 anni. La coppia ad oggi partecipa a L'Isola dei Famosi insieme. Simone e Cecchi Paone si conoscono i durante il primo lockdown sui social: il giovane scrive su Instagram al conduttore perché da sempre un suo estimatore, e per sfogarsi in merito alla difficoltà di essere un ragazzo omosessuale in una piccola provincia. Un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che ben presto decidono d'incontrarsi a Rimini per un aperitivo. La loro relazione viene resa pubblica con una paparazzata di Chi; a seguito della pubblicazione di queste foto, molti haters scagliano contro Simone, fino ad augurargli la morte. Tuttavia, neanche la sua famiglia prende bene questa relazione amorosa, tanto che lo cacciano di casa. Così, Simone va a convivere con Alessandro.

Da sempre amante del cinema e della televisione, prende parte ad un provino per un ruolo, ma si ritrova davanti a delle richieste di natura sessuale. Questo evento lo segna profondamente ed allontana da questo mondo. Ora, invece, Simone si sta dando un'altra possibilità, diventando appunto uno dei naufraghi.

Il suo profilo Instagram, @simoneantolini, al momento vanta quasi 9.000 follower, numero che, con alte probabilità, potrebbe crescere nel corso della sua avventura in Honduras.

