Isola dei Famosi: chi è Licia Nunez, la sua vita privata e il suo lungo rapporto con Imma Battaglia

Chi è Licia Nunez, una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022? Scopriamo di più sulla vita privata della modella legata a Imma Battaglia.

Gli spettatori dell'Isola dei Famosi 2022 ora hanno una nuova concorrente da appoggiare o criticare: è Licia Nunez, modella e attrice per diversi anni legata a Imma Battaglia. Licia non è peraltro nuova nemmeno al mondo dei talent e dei reality, quindi è un personaggio su cui il pubblico potrebbe essersi già fatto un'idea. Ma chi è Licia Nunez, qual è la sua vita privata, quale carriera ha avuto?

Licia Nunez prima dell'Isola dei Famosi 2022, tra Grande Fratello VIP e Ballando con le stelle

Nata Licia Del Curatolo a Barletta nel 1980, Licia Nunez ha cominciato a lavorare come modella già alla fine degli anni Novanta, ottenendo poi diversi ruoli cinematografici e televisivi: è apparsa in fiction e soap come Incantesimo, R.I.S. - Delitti imperfetti, Vivere e Le tre rose di Eva. Nonostante questo, è probabile che gran parte del pubblico la conosca per le sue partecipazioni a Ballando con le stelle nel 2009 e soprattutto al Grande Fratello VIP 2020, vera anticamera per l'Isola dei Famosi 2020.

Influencer con più di 300.000 follower su Instagram, Licia Nunez mantiene un profilo tendenzialmente professionale sui social, dove campeggiano suoi ritratti spesso eseguiti da fotografi professionisti, tanto che la sua vita privata difficilmente affiora in questi contesti (se si eccettuano le apparizioni di JayElle, il suo chihuahua).

Licia Nunez, la sua vita privata tra Imma Battaglia e Barbara Eboli

L'attivista LGBTQ Imma Battaglia e l'imprenditrice Barbara Eboli sono state due delle relazioni più discusse nel gossip di Licia Nunez: la prima è durata dal 2004 al 2010, la seconda è cominciata nel 2017 ed è terminata nel 2021, ma i piani per un figlio con Barbara sono stati compromessi forse dal periodo di allontanamento forzato di Licia nella Casa.

Per quanto riguarda la relazione con Imma Battaglia, Licia sostenne di essere stata tradita, alludendo al legame poi intessuto dalla Battaglia con Eva Grimaldi, sua attuale moglie. La Battaglia ha tuttavia smentito questa versione, sostenendo che la loro storia fosse già terminata prima che il rapporto con Eva sbocciasse.