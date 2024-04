Isola dei Famosi: Chi è Edoardo Franco? Età, fidanzata, libro, MasterChef

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Edoardo Franco, naufrago de L'Isola dei Famosi!

Edoardo Franco è nato a Varese, in Lombardia, nel 1996; dunque, quest'anno compirà 28 anni. Pur non avendo mai studiato per diventare un cuoco, ha sempre avuto la passione per la cucina. Negli anni, però, ha svolto diversi lavori, tra cui il rider in Germania; dopodiché, si è licenziato e si è lanciato in una nuova ed esaltante avventura: nel 2023 ha partecipato alla dodicesima edizione dello show di Sky Uno MasterChef.

Franco è riuscito a trionfare, tanto che ha pubblicato il suo primo libro di cucina dal titolo Daje. Da quel momento, è diventato molto più attivo sui social. Il suo account Instagram ufficiale è @edoardofranco_masterchef12, e qui perlopiù pubblica post in cui si diverte a dilettarsi ai fornelli. Ad oggi, conta circa 196.000 follower, numero che sicuramente è destinato a crescere, dato che è uno dei naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

Non è noto se Franco sia fidanzato oppure single. Stando a quanto raccontò nel corso della sua partecipazione a MasterChef, dopo aver conseguito il diploma alberghiero, si è trasferito in Scozia con la sua fidanzata; tuttavia, tra i due sarebbe ben presto finita, e così lui si è trasferito a Milano, in Svezia e per finire in Germania. Attualmente, quindi, per quanto si sa, non dovrebbe essere sentimentalmente impegnato.

