Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez e la bordata contro Soleil Sorge: ecco cosa ha detto

Gossip TV

Cecilia Rodriguez. ospite a Casa Chi, ha parlato dell'avventura del fratello Jeremias all'Isola dei Famosi e con l'occasione ha parlato di una sua nota ex fiamma: l'ex gieffina Soleil Sorge.

Ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip nonché naufraga della decima edizione de L’Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez, ospite a Casa Chi, il talk show social del magazine Chi, ha parlato di suo fratello Jeremias, attualmente naufrago della sedicesima edizione del reality, insieme al papà Gustavo, della sua attuale fidanzata e di sua nota ex fiamma per cui non sembra affatto nutrire una gran simpatia.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez sul fratello Jeremias: "Non gli toccate le donne..."

La sorella minore di Belen, ha parlato della vicinanza di Roberta Morise nei confronti di Jeremias, giudicata da molti come eccessiva:

Ho avuto occasione di conoscerla in diversi eventi per l’Italia, mi è sembrata una ragazza molto carina almeno con me si è sempre comportata molto bene. Poi ripeto non è che la conosco bene, l’ho conosciuta a degli eventi. Ho notato anche io poi lo sapete io sono una donna gelosissima non di mio fratello ma sono molto gelosa e molto attenta a questo. Soprattutto sono molto attenta ai comportamenti delle donne nei confronti degli uomini soprattutto se fidanzati. Mi hanno insegnato a trattare le persone come vuoi essere trattata tu, quindi io non mi piace quando mi fanno gli scherzi sul fidanzato.Ti dico i rapporti è giusto averli soprattutto dentro a un reality. Dentro l’Isola dei famosi si creano dei meccanismi che ti senti un po’ solo ecco. Non è il caso di mio fratello che ha mio papà ed è un vantaggio questo, però ti senti solo. Senti che non c’è tutta la tua famiglia, quindi ti senti un po’ sperduto perciò qualsiasi carezza, qualsiasi abbraccio, qualsiasi gesto di attenzione che ha una verso di te, non so come spiegarlo, ci vuole. Ci vuole un po’ d’amore dentro l’isola.Dico che se non hanno atteggiamenti sbagliatissimi va bene un abbraccio, non è che uno può inventarsi delle storie che ci sono degli avvicinamenti solo perché uno sta simpatico all’altra persona. Non ho visto da parte di mio fratello niente di troppo, niente di sbagliato. Jeremias poi è molto attento, molto premuroso, sarà perché ha due sorelle. Non gli toccate le donne perché lui va fuori di testa

L'argentina ha parlato anche della fidanzata del fratello, Deborah Togni, la bella siciliana di cui si è innamorato perdutamente:

Io l’ho fatta l’isola e la prima settimana è davvero terribile, è vero che tu sai cosa vai a fare non è che nessuno ti dice cosa c’è all’Isola dei famosi, però la prima settimana è davvero difficile perché ti devi ambientare e tutto io però ci tengo a dire è che Jeremias non fa parte di questo mondo dello spettacolo quindi per lui è sempre molto difficile avere a che fare con tutte le persone che ci sono dentro. Io gli dico fatti i fatti tuoi, di solito quando ci sono le telecamere lui è una persona così come la vedete non è ipocrita, è vera.So che ha un’altra testa, da due anni si è fidanzato con questa ragazza che è meravigliosa e penso che sono cose che aiutano tanto come ha detto lui. Lei l’ha accettato così com’è, non l’ha mai giudicato, evidentemente ha avuto delle donne prima che non hanno mai apprezzato questa sua persona al centro per cento. Lei lo ama così com’è con i suoi pregi e difetti, lui ha il carattere che ha.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez e la bordata contro Soleil Sorge

Con l'occasione, Cecilia, ha parlato che di una nota ex di Jeremias: l'ex corteggiatrice ed ex gieffina, Soleil Sorge

Ci siamo sempre viste, frequentate, ma non c’è mai stato un rapporto di amicizia. Eravamo cognate e ci vedevamo, andavamo anche d’accordo eh perché non abbiamo coltivato nessun rapporto e quando loro si sono lasciati ero contenta, sì!Mio fratello è tutto tranne che artistico figurati se cercava questa chimica! Cerca i rapporti umani.Quando finiscono le storie sempre qualcosa di sbagliato c’è stato. Non sono quella che riesce ad avere rapporti con le persone che non fanno più parte della famiglia. Preferisco così sennò poi si creano dei casini, poi capisco se quella persona è rimasta per tanto tempo dentro la famiglia e ha fatto del bene io sono la prima a salutarli. Come ad esempio tutti i fidanzati di mia sorella.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi