Cecilia Rodriguez, sorella minore di Jeremias, tra i naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi lo difende dalle accuse che lo hanno travolto in questi ultimi giorni.

Nel corso della sua seconda avventura come naufrago nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez, fratello minore della showgirl argentina Belen, ha attirato molto critiche per un atteggiamento giudicato talvolta arrogante e spocchioso.

Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez difende Jeremias e sbotta: "Lui non sta alle regole di questo mondo che fa cagar*!!"

Nell'ultimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi, l'argentino ha avuto nuovi battibecchi con Vladmir Luxuria e un confronto con Nicolas Vaporidis in cui ha preferito tacere limitandosi a ripetere insistentemente "avete tutti ragione e siete tutti dei fenomeni", non privo di sarcasmo e visibilmente spazientito. Durante le nomination, insieme al resto del gruppo, Jeremias ha dichiarato di voler andar via e di non sentirsi adatto a reality show. Al termine della puntata, Jeremias è finito in nomination mentre il padre Gustavo, eliminato, è approdato su Playa Sgamada.

Il comportamento dell'argentino, come detto, ha indispettito il pubblico e a sua difesa è voluta intervenire Cecilia, la più piccola di casa Rodriguez.

"Mormora la gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria. Sono lì con voi, in ogni passo che fatte, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi", ha scritto Cecilia su Instagram pubblicando una serie di foto insieme al fratello e al padre.

La sorella di Belen ha risposto anche chi le ha fatto presente che il fratello è decisamente permaloso e non riesce a stare alle regole del gioco:

"Le persone speciali, rare, vanno capite e non sono per tutti. Devi avere un dono per capire quelle persone lì, mio fratello è diverso da tutti e stare alle regole degli altri o di questo mondo che fa ca**re, è molto complicato. Chi lo conosce sa, Jeremias è impulsivo".

Di recente ha anche affermato di essere sicura che il fratello abbia gran parte del gruppo contro perché nei reality i concorrenti forti vengono spesso isolati. L'argentino è in nomination insieme a la coppia formata da Roger Balduino ed Estefania Bernal. Il televoto verrà chiuso nel corso del prossimo appuntamento, in onda lunedì 18 aprile 2022

