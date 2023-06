Isola dei Famosi, Cecchi Paone senza freni: "Nessuno mi può accusare di dire mezze verità, ecco chi mi ha deluso"

Gossip TV

Alessandro Cecchi Paone a ruota libera sulla sua esperienza a L'Isola dei Famosi.

Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che si concluderà il prossimo 19 giugno 2023. Intervistato da Superguidatv, il noto giornalista ha parlato della sua esperienza in Honduras condivisa insieme al suo compagno Simone Antonini e rivelato il suo pensiero su alcuni naufraghi.

Tutta la verità di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua ultima esperienza a L'Isola dei Famosi. Esperienza che lo ha visto più volte protagonista di accese discussioni e confronti. A proposito dello scontro in diretta con Ilary Blasi per via del regolamento:

Per me le regole sono fondamentali. Con Ilary invece c’è stato un equivoco grande. Io non ero stato invitato a partecipare da solo dall’Isola dei Famosi. A settembre fui invitato da Mediaset direttamente a prendere parte al reality assieme a Simone. Io ho accettato chiarendo da subito che saremmo entrati e usciti assieme. Quando poi durante la puntata mi è stato comunicato che ci saremmo dovuti separare mi sono opposto perché non erano quelli i patti. Simone era anche in ospedale e io non mi sono sentito di abbandonarlo...

Prendo sempre posizioni molto nette e in un mondo in cui nessuno dice la verità è un pregio. Nessuno mi può accusare di essere ambiguo o di dire mezze verità [...] Il fatto che per la prima volta una coppia gay partecipasse al reality era una prova di modernità considerati i tempi che stiamo vivendo. Per questo motivo mi sono tirato indietro quando mi è stata comunicata l’intenzione di volerci separare.

L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha poi continuato rivelando il suo pensiero sui naufraghi ancora in gioco. Cecchi Paone ha riservato parole di stima e affetto nei confronti di Paolo Noise e Marco Mazzoli, chiarito la sua posizione nei confronti di Nathaly Caldonazzo e criticato Cristina Scuccia:

Si è rivelata una bella sorpresa la coppia formata da Paolo Noise e Marco Mazzoli. All’inizio considerando che il programma che conducono su R105 è poco politically correct mi aspettavo che avremmo avuto degli scontri violenti. Invece mi sono ricreduto. Tra noi è nata una bellissima amicizia, sia sull’Isola che fuori. E’ qualcosa poi che non succede quasi mai perché generalmente dopo aver condiviso queste esperienze ognuno va per la sua strada. Nathaly? Non è una bella persona. Ha cercato ripetutamente di allontanare me e Simone senza accorgersi che stava facendo un grandissimo errore. Lei pensava che Simone fosse un ragazzino facilmente suggestionabile e per questo ha cercato di metterlo contro di me. Appena ho capito le sue intenzioni, l’ho castigata. Per questo motivo le ho dato della pescivendola. Ad ogni modo, mi sono scusato poi con le pescivendole d’Italia per averle paragonate a Nathaly Caldonazzo...

Cristina Scuccia invece è stata una delusione. Essendo laico, ero incuriosito dal suo percorso di religiosa che dopo quindici anni ha scelto di abbandonare il convento rinunciando ai voti. Volevo avere uno scambio con lei dal punto di vista teologico ma mi sono trovato davanti un muro.

