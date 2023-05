Isola dei Famosi, Cecchi Paone e il fidanzato Simone hanno deciso di ritirarsi

Gossip TV

La coppia, formata dai due fidanzati Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sembra che abbia deciso di lasciare l'Isola dei Famosi.

E' giunta pochi minuti fa la notizia che la coppia di fidanzati, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi dopo la richiesta da parte degli autori di partecipare come singoli concorrenti. A riportare la notizia, Deianira Marzano.

Isola 2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini lasciano il reality

Dopo le parole dell'influencer esperta di gossip, anche il portale di The Pipol ha confermato il ritiro dei due naufraghi. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality show, Ilary Blasi ha comunicato a tutti i naufraghi che a partire dalla sera stessa non ci sarebbero state più le tribù che dividevano il gruppo in tre schieramenti, ovvero le Chicas, gli Hombres e gli Acopiados. Proprio nella tribù di quest'ultimi facevano parte Cecchi Paone e Simone che hanno deciso di partecipare come coppia. Al comunicato della Blasi però, Cecchi Paone aveva manifestato immediatamente la sua volontà di andare via dal gioco in quanto non avrebbe mai partecipato come singolo concorrente separandosi da Simone.

"Noi giochiamo solo in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo”, le parole del giornalista, “o coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti”.

"Alessandro Cecchi Paone, dopo aver tessuto le lodi del suo fidanzato ha “minacciato” il ritiro: «Simone non si è minimamente risparmiato, anche per questo stanotte ha avuto un malore. Sono preoccupato, ma mi fido dello staff medico de L’Isola dei Famosi e di quello ospedaliero honduregno. Spero che tornerà perché questa avventura l’abbiamo iniziata insieme e senza di lui non ha più senso. O insieme o niente». Oggi, infatti, ha così fatto, lasciando l’Isola insieme a Simone"

