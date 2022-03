Isola dei Famosi, Blind fa piangere tutti: la confessione sul passato e la droga

Gossip TV

Blind parla della sua dipendenza e del ruolo fondamentale della fidanzata, facendo commuovere il pubblico de L’Isola dei Famosi.

Entrato in gioco da pochi giorni, in coppia con Roberta Morise dopo che quest’ultima ha vinto la temutissima prova del fuoco, Blind è già uno dei naufraghi più amati dal pubblico de L’Isola dei Famosi. L’ex volto di X Factor ha deciso di parlare della sua dipendenza delle droghe, nel corso dell’ultima puntata su Canale5, rivelando di esserne uscito grazie alla fidanzata Greta Tigani e facendo commuovere tutti.

Isola dei Famosi, Blind fa una confessione spiazzante

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata con il botto. Ilary Blasi ha scelto un cast eccezionale, in grado di creare dinamiche esplosive, che stanno appassionando i telespettatori di Canale5. Mentre la presentatrice si scaglia contro Floriana Secondi, che ha fatto molto discutere durante l’ultima puntata del programma, Blind strappa lacrime al pubblico con la sua storia dolorosa. Il volto di X Factor ha raccontato del suo difficile passato, segnato dall’abuso di droghe dovuto al complicato e drammatico rapporto con la famiglia.

Blind non ha nascosto di aver passato momenti terribili e di essersi rialzato grazie alla musica e grazie alla presenza della fidanzata Greta Tigani. Lei, dopo aver peso di vista il cantante per diversi anni, lo ha incontrato nuovamente a diciotto anni e se ne è follemente innamorata, mettendolo davanti ad una decisione: un futuro insieme o la droga. Grazie al sostegno di Greta, Blind è riuscito ad uscire dalla sua dipendenza e oggi è un ragazzo pieno di obiettivi sia nella vita personale che in quella professionale.

Dopo aver visto la clip che racconta della sua storia personale, Blind è scoppiato in lacrime, facendo commuovere tutto lo studio e Delia Duran, presente come ospite in puntata. “Ho cercato il riscatto. È un grande passo… Prima tornavo a casa con altro, altro che disco di platino”, ha ammesso il naufrago, parlando del Disco di Platino vinto dopo la sua partecipazione al talent show di Sky. Blasi, toccata dal racconto del concorrente, si è mostrata molto felice per la reazione che ha avuto Greta in questa situazione, la quale ha confermato l’intenzione di sposarsi al più presto con l’amore della sua vita.

