Gossip TV

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Pomeriggio 5, Barbara D'Urso fa chiarezza su Mercedesz Henger e la sua liaison con Edoardo Tavassi all'Isola dei Famosi

Sull'Isola dei Famosi sembra stia nascendo del tenero tra le neo naufraga, primogenita dell'attrice ungherese Eva Henger, Mercedesz e il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo. La 30enne originaria di Győr, ex naufraga dell'undicesima edizione dell'Isola, che si è dichiarata single, ha manifestato un certo interesse subito per il simpatico romano, confessando di avere un debole per gli uomini che la fanno ridere e dal canto suo, Edoardo, sembra ricambiare lo stesso interesse, piacevolmente colpito sin da subito, dal fascino e dall'allegria contagiosa di Mercedesz.

Isola dei Famosi, Barbara D'Urso smaschera Mercedesz Henger

Andrea Alajmo, ospite in collegamento con Federica Panicucci a Mattino Cinque, ha svelato che Mercedesz sarebbe impegnata con un certo Fulvio da diverso tempo. La notizia, che è rimbalzata subito nei vari talk show, è stata smentita da Arianna David, che ha affermato che la relazione tra l’italo ungherese e l’imprenditore, sarebbe finita prima che lei sbarcasse in Honduras.

A togliere ogni dubbio, ci ha pensato Barbara D'Urso nel corso dell'ultimo appuntamento con Pomeriggio 5. La conduttrice si è esposta in prima persona, conoscendo molto bene sia Mercedesz che la madre Eva. La D'Urso, rivolgendosi alla David che ha subito fatto un passo indietro, ha dichiarato:

“Sai una cosa Arianna? Io sono fuori da queste dinamiche ma ci è arrivata in redazione notizia invece che tutto questo sarebbe vero. Che stanno facendo in modo di nascondere questa cosa. Se Mercedesz fosse fidanzata sarei felice. Sapete quanto bene voglio a Memi.”

La conduttrice ha quindi ha confermato le indiscrezioni di Alajamo affermando di avere delle prove, a quanto pare, inconfutabili, aggiungendo inoltre che la produzione stia mettendo volutamente all'oscuro Edoardo.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi