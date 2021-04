Isola dei Famosi, Awed confessa: "Ho ripreso la lucidità che mi è mancata, Vera Gemma? Col senno di poi..." (VIDEO)

Gossip TV

La confessione e le scuse di Awed nell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi.

Awed sembra aver finalmente ritrovato la serenità. Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, infatti, il giovane naufrago ha deciso di chiedere scusa a tutti i suoi compagni di avventura per l'atteggiamento assunto dopo la nomination con Vera Gemma.

La confessione di Awed sulla nomination e il rapporto con Vera Gemma

Ilary Blasi ha aperto la sesta puntata dell'Isola dei Famosi parlando di Awed. Il duro scontro con Gilles Rocca, la seconda nomination e il confronto con Tommaso Zorzi sembrano essere stati d'aiuto al giovane influencer che ha chiesto scusa pubblicamente ai suoi compagni di gioco per il comportamento avuto durante l'ultima diretta: "Chiedo scusa a Gilles perchè l'ho tirato dentro questo teatrino. È stata la settimana della rinascita, ho capito tanti miei sbagli tanti miei errori sono qui per chiedere scusa".

Stuzzicato dalla Blasi sul rapporto con Vera Gemma, Awed ha dichiarato: "Mi sembra troppo dire plagiato, io ho le mie colpe. Ho ragionato sulle parole di Tommaso, non ho reagito bene e ho sfogato la mia rabbia così. Ci siamo noi auto esclusi dal gruppo, era tutto dettato dall'orgoglio". "La figura del rosicone non è mai bella e questa settimana è uscito meglio. Awed con il senno di poi pensi che vera fosse più complice o intralcio?" ha incalzato Tommaso Zorzi. "In quel momento eravamo complici, però con il senno di poi non mi sarei coalizzato" ha rivelato il naufrago.

Leggi anche L'ira di Daniela Martani all'Isola dei Famosi, ecco cosa è successo

L'argomento è stato poi ripreso da Awed al momento delle nomination. "Sto benissimo ora, mi sento rinato e sono felice di questo. Dio benedica la nomination, ho ripreso la lucidità che mi è mancata. Non mi sono riconosciuto nelle clip ed è una sensazione che non voglio più provare. Comunque si Tommy ho rosicato un botto per la nomination e l'ho capito questa settimana" ha confessato il ragazzo.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.